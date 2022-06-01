Netflix 分享帳戶新措施｜Netflix 早前為了遏止多用戶分享使用同一帳號的情況，研究了一個新版的「多人共享」方案，讓用戶可以支付小額的額外費用為前提下，仍然可以與最多兩位不同住的親友「開心Share」。



這個新版本的多人共享方案早前在三個地區進入試行階段，但在個多月的運行後，卻被揭其制度千瘡百孔，甚至只需要一招就可以簡單繞過多人共享的三人限制。

Netflix 試行「額外用戶」附加費、每個子帳戶加＄24

過去幾年，世界各地都有大批 Netflix 用戶以「分享帳戶」的方法攤分月費支出，一時之間難以改變，故 Netflix 方面就決定在用戶付出更多月費的前提下，讓一個帳戶可以被多於一個非同住者分享使用，而該計劃目前已經在智利、哥斯達黎加以及秘魯三個地區試行，並計劃會在稍後推展至全世界市場。

新版本的 Netflix 用戶分享方案，最多只能容許3人共享一個帳戶（圖 Daily Echo）

在新版本的 Netflix 用戶分享方案當中，用戶可以在已訂閱「標準」及「高級」服務的主帳戶中加入 2 個子帳戶、即最多只有 3 人可以共享一個帳戶，而每個子帳戶，都可以加入密碼保護、同時享有自己的獨立播放清單。

在月費方面，由於此方案尚在試行階段，我們只能從以上三個試行地區的收費作參考，而 Netflix 在正式於香港及其他地區正式推出時或會再有調整。👇👇👇

Netflix 指引混亂

Netflix 在中南美州地區市場的用戶平均月費收入乃是全球最低，且訂閱用戶遠不及其他主要市場如英國、美國及巴西（圖 CompariTech）

根據市場分析，Netflix 之所以會選擇以上的三個地區進行新多人共享方案的試行地區，全因為 Netflix 在中南美州地區市場的用戶平均月費收入乃是全球最低，換言之即使方案反應不如預期，Netflix 仍然可以防止於其他重要市場中損失大批用戶的風險。然而，即使是這些小市場，Netflix 的新制仍然引起莫大混亂，首先就是溝通上的不清晰。

外媒 Rest of World 就 Netflix 的新制訪問了多個用戶，而他們紛紛反映即使 Netflix 官方在網上預告會推出新制，他們都未有接到統一的訊息，故應對手法亦有所不同：

有用戶表示預見到月費支出會上漲，故決定即時停止續購 Netflix 會藉，而有另一部份人，則因為 Netflix 不能有效執行新制度，結果就繼續與多個朋友分享使用帳號，至今依然相安無事 － 換言之，新制度不單未有為 Netflix 帶來新的收入，反而令用戶的數量有進一步減少的危機。

簡單一招繼續「開心Share」

而制度混亂不單止對外，就連 Netflix 內部都未能搞清楚要如何處理因新的「用戶分享」制度而引起的紛擾，主要出於 Netflix 條文內對同處一個「家居（Household）」的定義太含糊，令用戶有爭拗的空間。

在中文的條文中，Netflix 列明僅限「同住的人」使用帳戶，然而同住的人亦可以出外，那又如何有效地區分用戶是否同住？（圖 Netflix）

有秘魯 Netflix 的內部員工在接受傳媒訪問時，就表示她接到上頭指示，當有用戶投訴其「同住者」身在不同地方又未能使用同一帳戶時，只需要為對方提供一個驗證碼，該用戶即可以繼續無償共享同一個 Netflix 帳戶。

就連 Netflix 自己的內部員工，亦有與多名親友分享帳戶使用，而且一直未有收到任何訊息需要加收費用，顯然 Netflix 方面未能成功區分身處不同地方、但卻共享同一帳戶的用戶，令新的共享制度於執行上遇到相當大的困難。

網民分析 Netflix 用戶減少原因：「係因為太多韓劇呀！」

雖然 Netflix 方面信誓旦旦指出多人分享帳戶是收入減少的最大原因，然而香港Netflix討論區有用家則認為，夾plan並不是真正問題所在：「係因為太多韓劇呀！」認為香港韓劇太多令他們不再訂閱Netflix，有不少網民同意是太多韓國作品決定不訂，更笑言以為Netflix是韓國公司。

香港網民認為韓國劇太多令他們不再訂閱Netflix

但這個指控卻難以自圓其說，但以上發言似乎只反映了個別用戶的睇片口味，因為香港區TOP 10榜有9部都是韓片，證明是受歡迎的，韓劇《魷魚遊戲》、《殭屍校園》明顯有帶旺Netflix，如果其他劇種也有更多選擇，網民會更少流失。

6個致Netflix用戶數負增長因素