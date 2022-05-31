Google 街景時光機｜在眾多 Google 服務當中，地圖服務 Google Maps 應該就是其中數一數二受歡迎，皆因它不止能顯示地圖，近年更加入了更多元化的功能如導航、周邊景點探索等等，而其中「Streetview」街景功能更在過去兩年於疫情期間，讓用家可以在網上作虛擬散步、緩解一下旅遊癮。



而不講大家可能不知，Google 街景功能來到今年已經誕生 15 周年，亦登陸香港總共 12 年時間，Google 為了慶祝 Google 街景功能的生日，稍早前就決定推出手機版本的街景時光機，讓用戶可以回顧到同一地方多年間的歲月變遷。

Google 街景發展 15 年趣聞

為了紀念 Google 街景誕生 15 周年及宣布推出新功能，Google 方面較早前就於其香港辦公室舉行了新聞發布會，當中就提及 Google 街景在製作時的秘辛，例如 Google 街景中用於控制視角的橙色小人，其實有自己的名字 － Pegman，在街景功能初推出時已尤如吉祥物一般，有員工更 Cosplay 成橙色小人自製影片、宣傳街景功能的用途。

Pegman 今年同街景功能一樣迎來 15 歲生日 Google 就為它送上了汽球，作為一個期間限定的彩蛋存在。（圖 Google Maps）

Google 街景對於路痴而言其實相當有用，皆因其可以在平面地圖的基礎上為用戶提供立體視角，可以用各式地標作為方向分辨的基礎，同時這個功能亦能讓用戶打破地域界限，即使身在家中也能夠瀏覽到千里之外的景色。

而除了一般的車行路線之外，Google 過去多年都致力讓街景功能可以顯示更大範圍、且更為實用，故多年前就招募了 Google 街景操作員、以步行方式拍攝大街小巷、甚至是各大山徑的實景，在世界不同地區更會借動物之力完成拍攝。

Google 街景操作員會背著大型相機設備以步行方式拍攝大街小巷，對體力要求十分高（圖 Google）

手機版本 Google Maps「街景時光機」

網頁瀏覽器版本的街景時光機已經推出了一段時間，進入街景看左上角的時間選項就可以操作（圖 Google Maps）

Google Maps 街景的 Time Machine 時光機功能，其實已經推出了一段時間，而今次 Google 正式推出的手機版本就將同樣的功能換成更好用的介面，同時配合陀螺儀及指南針，讓用戶可以在實景都可以對比到同一地點的時空變化，使用上更為有趣👇👇👇按圖放大看操作步驟👇👇👇

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Google Maps街景時光機在 Android、iOS 版本的 Google Maps 皆可以使用，據說目前 Google 已分批為用家提供更新以加入新的手機街景時光機功能，如果未能使用的話唯有先用著網頁版本、耐心等待一下。