iOS 16 隱藏功能｜Apple 在 WWDC 2022 的開幕 Keynote 發布會之上，帶來了多項重磅消息，除了有新 MacBook 系列出品，席上發表的 iOS、MacOS 新功能都有不少人留意。



然而，短短個多小時的發布會似乎未夠用，Apple 將不少重要資料都忽略未提，從其官方發表的更新列表、以及開發者預覽版本中，我們至少可以找到以下 12 點 Apple 沒有告訴你的事。

iOS 16

iOS 在 WWDC 2022 年的 Keynote 當中佔比重最多，但相對地也有不少 Apple 未有提及的地方，其中不乏大量與香港人有切身關係的功能／更新重點。

【1】支援 Switch 手掣

原來由 iOS 16／iPadOS 16 開始，iPhone／iPad 將正式支援 Nintendo Switch 的 Joy-Con 手掣操作，如果會在 iOS 裝置上玩遊戲、或是運行模擬器的玩家，未來就有更多的外置手掣選擇。

【2】加入「掃動」中文輸入法？

以往 iOS 的 QuickPath 掃動輸入，僅支援英語系的文字輸入，不過在 iOS 16 當中，Apple 就正式將繁體中文的拼音輸入法納入 QuickPath 的支援範圍，如果懂得拼音的用戶未來將可以利用掃動鍵盤輸入中文。

【3】語音輸入自動加入中文標點符號

iOS 16 今代的語音辨識輸入 Dictation 功能支援自動加入標點符號，而除了英文之外，其實廣東話亦同樣支援，在句子之後會自動加入標點符號。

【4】私密相簿終於「上鎖」

iOS 16 中的相簿 App 中的隱藏相片以及垃圾筒都會預設上鎖，需要查閱的話需要用 FaceID、TouchID 或密碼解鎖，而舊有版本只要解鎖後就供人任看當中內容。

【5】自動偵測重覆相片

除了私密相簿有更好的保護，iOS 16 又針對了不少用戶都面對的儲存空間問題，為相簿 App 加入自動偵測重覆相片的功能，並可以一鍵刪除、節省更多位置。

【6】FaceID 在部份 iPhone 型號上將支援橫向解鎖

更新了 iOS 16 之後，最新型號的幾代 iPhone 將可以支援橫向的 FaceID 解鎖，不需要每每打直手機解鎖，不過具體的支援型號就有待確認。

【7】Apple Pay Later 香港可能無份？

在 WWDC Keynote 之上，Apple 自家的「先買後付」服務 Apple Pay Later 引來不少用戶的讚好，但雖然 Apple 在發布時指出「只要支援 Apple Pay 的地方都可以用到 Apple Pay Later」，但在其更新資料中，就加入了「僅限合資格美國用戶」的備註，大概香港的 Apple 用戶未能受惠。

【8】iPhone 7 不獲支援

而另一個令舊有 iPhone 用戶的消息，就是今年的 iOS 16 又要淘汰一批舊機，其中包括了 iPhone 6s 以及仍然有一批用戶的 iPhone 7，如果要用到 iOS 16 的眾多新功能的話，還是趕快升級買新機吧。

Apple Watch

【9】Quick Actions 快速動作支援更多操作

由上代 WatchOS 開始，Apple 就在 Assistive Touch 輔助使用功能中加入了 Quick Actions「快速動作」功能，用户可透過輕捏兩下的手勢，就可以進行不同操作，而來到 WatchOS 9 ，此動作就可以設定用於接聽或結束通話、拍攝相片、在「播放中」app 中播放或暫停媒體，以及開始、暫停或繼續體能訓練。

【10】Apple Watch Mirroring

另一個輔助使用的新功能，就有 Apple Watch Mirroring，主要為肢體活動有困難的用戶而設，開啟後可以將 Apple Watch 的畫面鏡射到 iPhone 之上，並利用 iPhone 的動作／語音操控功能控制 Apple Watch。

MacBook

【11】MacBook Air 首次加入快速充電

改用 M2 晶片以後的新版本 MacBook Air，除了效能更強、續航力更強，其實亦是歷來 MacBook Air 系列中首部加入快速充電功能的型號，可以在 30 分鐘內充電達 50%，但要用就要另購 67W 的快充火牛－即與 16" 版本的 MacBook Pro 一樣。

【12】新版本 13” MacBook Pro 仍然有 TouchBar

與 MacBook Air 同場更新的還有 13" MacBook Pro，但其實它只有處理器換新，其他規格都沒有大改，尤其仍保留了 Apple 在 16" 型號上已經淘汰的 TouchBar，另外它亦未有重新加入 MagSafe，有可能賣完這一批貨之後就會進行下一代革新了。