Apple WWDC 2022｜Apple 每年一度的年中盛事、開發者大會 WWDC 2022 在 6 月 6 日正式開鑼，而在香港時間 7 日凌晨就正式舉行了開幕 Keynote。

一如既往 WWDC 依然是以 Apple 旗下的軟件、作業系統如 iOS、MacOS 等為主軸，但今次 Apple 也趁勢公開了 M2 處理器以及 MacBook 新品，算是近年數一數二精彩的 WWDC 開幕！以下就為大家送上WWDC 的 9 大更新重點供大家極速了解 Keynote 內容。



【1】iOS 16

Lockscreen 鎖定畫面

－更個人化的鎖定畫面：長按即可以編輯桌布相片風格、時鐘字體，又可以加入 Widget。

－鎖定畫面整合 Focus 功能：動轉換桌布的同時會連系統內顯示的 Apps、以及 Apps 內顯示的內容都會一併轉換

－即時活動 Live Activities 通知：在鎖定畫面顯示正在進行的活動，例如球賽／Uber 旅程，避免用戶接收一大堆推送通知。

Messages 通訊

－Messages 加入訊息撤回、或是將訊息設成未讀

－SharePlay 功能，將在 iOS 16 整合至 FaceTime 當中，只需要一鍵就可以開始 SharePlay。

－Live Text 功能除了之前的相片文字識別，又支援了影片中的文字識別，用戶可以隨時暫停影片以選取文字。

－Visual Lookup 功能：用戶可以長按畫面中的任何事物，並將之複製貼上到其他 Apps 之上。

Apple Wallet、Apple Pay

－Apple Wallet 將可以儲存不同的證件資料，並在需要時為不同的 Apps 或部門提供（暫為美國限定）

－Apple Pay Later：即 Apple 官方的「Buy Now Pay Later」分期計劃，用戶在購物之後可以將付款免息分為 4 期支付

Apple Maps

－加入 11 個國家至新版地圖

－加入 17 個地區之 3D 實景模型

Family Sharing 家人分享

－ 更簡單的家長設定：在設定新裝置時，家長只需要將裝置放在家長機附近即可以簡單設定、同時利用 Messages 可快速授予子女機不同權限

iCloud 共享圖庫

－可建立獨立的 iCloud 圖庫，供最多 6 位用户一同協作、加入和欣賞相片，共享相片圖庫的每位用户均可加入、刪除和編輯共享的相片或影片，或者將相片或影片加入為喜好項目

－可以根據不同條件進行分享，例如某日期、相中人物，甚至可以即時自動分享至身在附近的圖庫用戶

Safety Check 安全功能

－可以一鍵停止分享位置、重設系統密碼

－即時檢查不同 Apps 的分享權限，並停止對特定人士的分享

【2】Home

－Apple 未來將支援全新智能家居標準「Matter」，讓不同廠商的不同出品可以在同一平台互相協作（Google 在早前的 Google IO 中亦作出同樣的公布）

－新版本 Home App，在同一介面上整合不同智能家居的設定及功能、並根據使用場景作出簡易的分類。

【3】CarPlay

－支援不同風格的 HUD 顯示，並供用戶為車前顯示屏設定不同的風格主題

－不論車前顯示器的尺寸如何，都將支援新版本 CarPlay

－下年度發售的車款將全面加入對新版本 CarPlay 的支援

【4】WatchOS 9

－加入四個新錶面，「陰曆」、「玩樂」、「都會」、「天文」

－體能訓練 App 加入「自訂體能訓練」功能，可以自行決定訓練和休息的間距，或加入配速、功率、心率、步頻等新通知，協助指引進行訓練。

－全新的跑步數據包括「步幅」、「觸地時間」和「垂直振幅」等等，幫助用户追蹤跑步效率。

－睡眠追蹤：偵測用户正處於快速眼動期 (REM) 、核心睡眠，還是深層睡眠，助用户深入了解自己的睡眠狀況。

Apple Watch 心房顫動記錄功能

－心房顫動記錄：為FDA認證的新功能，可以整合 Apple Watch 現有的「心電圖」功能及心律不整通知，協助用户識別心房顫動的徵兆，用户每週都會獲得通知，了解一直以來的心律變化，並可在「健康」app 上查閱詳細紀錄

－「藥物」功能：協助用户管理和追蹤服用藥物、維他命或補健品的情況，讓他們可以建立藥物列表、設定時間表和提醒，以及在「健康」app 查看藥物的資訊。

【5】Apple Silicon 新作 － M2 處理器

－第 2 代 5nm 製程

－8 核CPU、運算表現比 M1 的進步 18％

－最多達 10 核 GPU、在同樣的電耗下，M2 的圖像表現比 M1 進步 25％

－16 核 Neural Engine 神經引擎

【6】M2 新版本 MacBook Air

－13.6" Liquid Retina Display、最高光度 500nits、10億色顯示

－MagSafe 回歸，另外有兩個 Thunderbolt 插槽及一個 3.5mm 耳機插槽

－1080p FaceTime HD 相機

－四揚聲器音響系統

－比 M1 版本 MacBook Air 快 20％

－影片播放時間長達 18 小時

－首次支援快速充電，用户可選配 67W USB-C 電源轉換器，在 30 分鐘內可充電多達 50%

－備有四款外觀可供選擇：銀色、太空灰、午夜暗色和星光色

【7】M2 版本 13" MacBook Pro

－改用 M2 晶片、比未配備 Apple 晶片型號相比，速度提升最高可達 3.4 倍。

－配備主動散熱系統

－可以播放多達 11 段 4K 和多達 2 段 8K ProRes 影片串流

－影片播放時間可長達 20 小時

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【8】MacOS Ventura

－Stage Manager 幕前管理功能：自動整理開啟的 app 及視窗，用户正在使用的視窗會在中間顯眼位置顯示，其餘開啟的視窗會置於左側。

－Contiuity Camera 相機接續互通：讓 Mac 用户將 iPhone 用作網絡攝影機，除了用於 FaceTime，又加入 Desk View 功能，從俯瞰角度拍攝桌面、作不同的示範用途。

－Spotlight 搜尋功能可以進行更多操作，例如開始計時、建立新文件或執行捷徑。

－PassKeys 通行密匙功能：將密碼資料存放在裝置之中，利用 FaceID／TouchID 作登入，用戶不需要再自己記住密碼，並且由於支援同一標準，未來將可以跨平台於 Microsoft、Google 的平台上共用登入資料。

－最新版本圖像引擎 Metal 3、讓 MacOS 可以流暢運行 3A 級大作遊戲

【9】iPadOS 16

更強大的協作、分享功能

Freedom：全新協作 App

－用戶可以在 Messages 中共享不同 Apps 中的內容。

－用户以「訊息」app 傳送協作邀請時，訊息討論串上的每個人都會自動加入到相關文件、試算表或專案中。

－簡單輕點一下就能與協作者開始 FaceTime 通話。

－Freedom：全新協作 App，其實就是一張可以讓所有協作用戶同時查看、編輯的大型畫布。

新版本 Mail

－用户可以在郵件送達收件人的收件箱前，取消已傳送的郵件；

－可以預先排定於最佳時間傳送電郵；

－或是將已傳送的電郵於收件箱置頂。

－如果用户忘記入郵件的重要部分，例如附件或收件人，便會收到通知。

天氣 App

－輕按一下，就能看到最重要的天氣資訊，或探索地圖以查看降雨、空氣質素和溫度

－所在地發出惡劣天氣警報時收到通知，或查看以不同色彩標示的空氣質素。

專業創作工具

－參考模式 Reference Color：讓 iPad Pro 上顯示的顏色與 Liquid Retina XDR 顯示器更為一致，以免創作出現色差

－幕前管理 Stage Manager：歷來首次讓用户可以在單一畫面中新增不同大小的重疊視窗，從側面拖放視窗，或從 Dock 開啟 app 以建立 app 群組，實現更快、更靈活的多工處理，同時這個功能亦可以配合外置顯示屏幕使用，在 iPad 及外置顯示器分別使用最多四個 app。