SoSIM 優惠｜由 3 香港推出的「百佳 SIM」 SoSIM 自兩年前推出起，一直在無合約 4G SIM 範疇無人能敵，直至上月中國移動香港推出內容尤如抄功課一樣的 4G MySIM，才感受到些少威脅。

不過今日（6 月 9 日）3 香港就趁百佳慶祝 50 周年，為 SoSIM 推出新的限時優惠，讓其性價比再度超過了中移動的 MySIM。



百佳 50 周年、SoSIM 開卡加碼 2 大優惠

【1】1 個月無限影視數據

由即日起至 8 月 16 日期間於百佳或屈臣氏購買SoSIM之客戶，於開卡啟動服務後即可於 SoSIM 的 App 內獲得無限影視數據優惠券，可於 App 內的「獎賞」選項中兌換，啟動後在 Netflix、AppleTV+、hmvod、myTV SUPER 等 4 個影視平台瀏覽所產生的數據，將不會被計入已訂閱的數據公平使用量當中，免費無限影視數據之使用結束日期跟首30日服務組合期限一致。

4 個影視平台當中，Netflix 應是最多人使用的平台（網上圖片）

除了新的 SoSIM 用戶之外，現有的 SoSIM 客戶亦可以轉用無限影視數據組合，不過價錢就比原有的月費組合貴一點，分別為「＄50／60GB／30日」以及「＄139／120GB／90日」。

現有用戶在 SoSIM App 中即可購買相關組合，但留意一經加購就會將現有使用中的組合取代，故最好等現有的組合用到最後限期時才購買（圖 SoSIM App）

【2】$40 現金券

除了無限影視數據之外，在 8 月 16 日前開卡的用戶，還可以在 SoSIM App 當中得到 4 張總值＄40 的優惠券，分別為：

－$10 百佳電子優惠券

－$10 百佳李錦記電子優惠券

－$10 SoSIM 現金券

－$10 百佳或屈臣氏優惠券 (按照購買儲值卡的銷售渠道)

SoSIM 優惠加碼、即贏中國移動 4G MySIM？

SoSIM 向來以超平價定位而且毋須綁約為招徠，推出以來吸引了不少傾向低月費的用戶使用，顯然這一點觸動到一向力推「性價比」的中國移動，而為了吸引同一批客人，中國移動早前決定「照辦煮碗」推出 4G 版本的 MySIM 應市，其主要服務價格與 3HK SoSIM 極為相似，包括：

－購買卡價／開卡費同為＄33、首 50GB 數據享 42 Mbps 限速（其後限速 128kbps）

－＄33 享有 30 日 60GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 5,000 通話分鐘

－＄88 享有 90 日 120GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 10,000 通話分鐘

中國移動 MySIM 與 SoSIM 一樣強調即開即用（但現在當然要經過實名認證）（圖 中國移動）

而在今次的百佳 50 周年優惠推出之後，SoSIM 在開卡優惠增加了額外的無限影視數據組合以及＄40 現金優惠券，等如 SoSIM 的卡價已幾乎全免，感覺上抵玩不少。

然而值得留意的是，SoSIM 的開卡優惠只有 30 日限期，過後續購的基本數據方案與 4G MySIM 就相差無幾，SoSIM 比較佔優的就只有更多的額外方案選擇（如無限 Zoom 數據、無限影視數據、以及留言信箱等等），以及較平價的漫遊數據日費等等。