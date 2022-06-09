港大女生YouTuber小麻（malojam）向來賣聲不賣樣，為紀念開台兩年儲落1萬訂閱，一直唔見樣的小麻決定真身曝光拍Q&A Vlog片，樣子清純QQ學生妹樣，影片點擊達30萬，訂閱一夜爆上3萬，連「試當真」許賢都請她客串一條配音片，連登卻有人追擊小麻，表示要「unsub」，究竟點解咁大仇口？



清泉水質變異｜連登仔感被「背叛」

5月尾，小麻首次在影片中露樣，她表示是報答一直睇片支持的觀眾，因為不少人都問她「幾時出樣」，就覺得1萬sub是一個正正經經出樣、向支持者說多謝的好時機。但連登就有人覺得小麻本來不賣樣專心搞內容最好，是YouTube中的一個清泉，覺得她變質了。

連登仔由撐小麻變反麻事件整理

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小麻YouTube片精選截圖：

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小麻露樣｜連登仔反而唔Like

以Google搜尋「連登+小麻」，發現大部份貼文都集中在5月尾幾日，正是小麻首次露樣後，很多連登仔都出文「狂J」，有些人覺得小麻幾純幾靚，但亦有人覺得她曬真樣就是變質的第一步、群起追擊，後來小麻更在IG寫了千字文交代感受。

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客串試當真許賢、Ernest影片

而然連登仔亦不賣帳，覺得小麻露樣後卻說「做女仔從來都唔容易」，感到很大壓力，只想專心拍片是自相矛盾。想不到幾天之後，「試當真」許賢、Ernest就找了小麻客串一條講「香港女YouTuber拍片比男性有著數」的配音片，小麻的訂閱再攀升至5萬5千幾！

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連登用戶發文：小麻失去一切光環

連登仔覺得被自己有份「吹奏」的小麻「背叛」，覺得她講一套做一套，開頭以為小麻不賣樣、專心拍片，結果又是埋堆。需知不少連登仔向來「唔妥」試當真遊學修說「連登只是小眾」，加上「試當真NFT」事件，有人開po轉貼小麻客串試當真影片link，並表示「小麻失去一切光環」，話已unsub及dislike。但不是全部連登仔也「反麻」，也有人笑言，連登有人出帖表示unsub後，小麻的追蹤數反而多了100位呢。

撐小麻者：「佢一早講過係試當真fans」

陰謀論者認為，小麻由露樣到客串都是試當真在背後做推手。有支持小麻的網民反說，她早已講明自己是試當真fans，尤其因她也是拍配音片，所以有跟影片風格相似的賢仔互相follow畀like，小麻出真樣後有View有noise，找她合作是非常正常的。究竟真相如何？有沒有影響小麻影片的質素？這些都要留待時間證明。

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