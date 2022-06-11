2022手機二手回收價｜20部Android旗艦級手機｜眨眼來到 2022 年中，年頭的旗艦機也盡數上市，在購買新機前，不少人都習慣會留意手機的「剩餘價值」，以 Trade-In 手段補貼一下新機的價格。



究竟手上的手機現在賣出去還可以收回多少？如果單靠「收買佬」一面之辭，一般用戶的收益隨時被人大削一筆。為此《香港01》科技玩物記者稍早前就參考了各大電訊商、零售商的回收價，整理出 2020～2021 年間推出的 Android 旗艦機種之回收價格，讓各位用家在 Trade-In／買賣機前都有一個參考。

LG、HTC 已遭淘汰、摺機現在賣機是時候？

綜觀目前的二手回收市場，由於 LG、HTC 兩大品牌的退出及息微，其兩大品牌出品的旗艦手機已經沒有甚麼回收價值，頂多就只有＄400～500 的價值剩餘，甚至已經被某些零售商「除名」。

而仍然有不俗價格的就有 Samsung 出品的 Galaxy 系列旗艦，即使推出近兩年的機種，仍然可以 Trade-In 近四成機價，另外，如果購買了 Galaxy Fold／Flip 系列的摺機的話，目前仍有 30～50％ 的價格，待下代登場前可以趕快變賣／回收，等待購買新的一代、或換成其他型號的機種。

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2020~2021 年間手機回收參考價（2022年6月更新）👇👇👇