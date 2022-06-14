YouTube「arhoTV」Sunny和Creamy（易健兒）一對情侶主持，影片輕鬆搞笑，有時還會拍劣食片，吸引一批學生及年輕人支持。多次搞主題Pop Up Store，幾百蚊件tee、幾百蚊個手機套，都一樣要排5個鐘方能入場，fans都是照課金，吸金能力不可睇少。



賣出1700張NFT 袋200萬

不過早前Sunny就以「ArhoTVerse日新元宇宙」主題搞3000張NFT，每張0.078ETH（一般發售0.088ETH）。3000款NFT包括五大種族角色，將來會發現元宇宙，為買家提供線上線下多元產品與主題活動，探索藝術的多元性。最終Sunny表示賣出了1700個，約等如200萬港元。

Sunny以「ArhoTVerse日新元宇宙」主題搞3000張NFT。

由於NFT屬於投資產品，但Creamy在宣傳片內卻強調「買NFT沒有年齡限制」（截圖中警告字眼是後期補上），被指有可能引導未成年fans胡鬧購買了有投資成份的NFT，事件在連登及其他討論區引起爭議。網民更開始稱Sunny是「Sunny哥哥」，暗指他手頭的觀眾都是小朋友。

Creamy在宣傳片內卻強調「買NFT沒有年齡限制」（截圖中警告字眼是後期補上）

Sunny Arho 被指呃細路投資NFT｜連Bob叔都出聲？

（點圖睇事件經過懶人包整理）

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KOL Bob叔 IG曲線指Sunny NTF是「OnX野」

連已移居英國的KOL「Bob叔」在IG Story寫道：「賣NFT嗰班人個個走去買車買樓、你班傻仔就揸住張X圖」，在直播中又叫人不要買NFT這些「OnX野」，雖無點名針對Sunny，但時機實在太巧合。不久之後，「arhoTV」就出聲名片，指已經更改條款，只有年滿18歲人士才可購買他們的NFT。不過事件並非就此平息。

KOL Bob叔 IG曲線指Sunny NTF是「OnX野」

凌晨4點連登出po你問我答

在2022年6月13日，日新元宇宙NFT完成公開發售後，連登用戶「吹呀吹」在在6月14日凌晨4點出文，自稱為Sunny Creamy本人（後來在arhoTV Discord Group認證的確是本人），表示「近排arhoTV發生好多事，歡迎大家問問題。我會盡答大家，多謝你」來一個你問我答。但連登用戶首先就笑言Sunny支持者都是小朋友、質疑為何要在半夜4點出po，只是NFT售完後準備開始搞新產品，所以開po洗白。

更多人質疑為何Sunny答應將AMA(ask me anything)直播片公開，但至今未實踐承諾。更有人發現「arhoTV」開始delDiscord Group留言，令人覺得Sunny並非真心認錯，只是有計劃洗白。

網民：向年輕用戶推廣具投資成份NFT應三思

這類討論並無真正結論，有網民認為Sunny做法的確有不足，但香港網民的確亦有「憎人富貴」的心態，當中有些留言的確有抹黑（比如屈人加價），認為YouTuber賺錢並無問題，只是應取之有道。且NFT不同於一般商品，Sunny在自己未真正了解市場之前，實不應該無分年齡推廣給年輕的用家購買。不過都有人不同意，因為Sunny的NFT是包括一件T恤及名牌手機殼訂購優惠券，千幾蚊其中對fans來說並非很高消費。

