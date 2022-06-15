PayMe第二期消費券優惠｜政府早前正式宣布，將會在 8 月 7 日派發 2022 年消費券（第二階段）的第一期＄2000。由這一期起，可以收取消費券的支付工具新增到 6 個，其中就包括了滙豐銀行旗下的 PayMe，而為了吸引用戶「轉會」，滙豐就撥出了高達 4000 萬元預算作用戶獎賞。

在今日（6 月 15 日）滙豐亦正式公布了以 PayMe 收取消費券的優惠詳情，用戶居然還有機會贏取 Tesla 電動車？



用Payme收消費券贏 6 大獎賞、有機會贏走一輛 Tesla？

1. 人人有份＄25 折扣券

選擇 PayMe 接收消費券的用戶可獲取港幣＄25 折扣券一張，適用於超過 35,000 家使用 PayMe for Business 網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等，而八月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s 及 Jasons ichiba等。

2. Tesla Model 3 大抽獎

Tesla Model 3（圖 Tesla）

除了＄25 折扣，所有選擇 PayMe 接收消費券的用戶，亦會自動參加幸運大抽獎，頭獎有機會贏取 Tesla Model 3 一部。

3. 推薦親友用 Payme 收消費券再賞最多＄150

所有推薦親友登記以 PayMe 領取消費券的用戶，每成功推薦一位親友轉會，推薦人及受薦人亦可獲價值港幣＄15 的折扣優惠券一張，惠顧任何接收 PayMe 付款的商戶滿港幣＄25，優惠券即會自動被使用，每人最多可獲享 10 張折扣優惠券，即總值＄150。

4. 推薦友好賞終極大獎

Apple iPhone 13 Pro（資料圖片）

成功推薦最多親友登記以 PayMe 領取消費券的首 9 名用戶，第一位可獲 Tesla Model 3 一部，其餘八位可獲 iPhone 13 Pro 一部。

5. 滙豐信用卡客戶獎賞

已登記以 PayMe 領取消費券的用戶，由 2022 年 6 月 23 日至 8 月 31 日期間以滙豐信用卡為 PayMe 增值最少港幣 500 元，用以增值 PayMe 錢包的滙豐信用卡可賺取 3 倍「獎賞錢」。

6. 滙豐保險客戶獎賞

登記以 PayMe 領取消費券的客戶投保指定保險計劃，可賺取高達＄5,000 的折扣優惠券，最少則為＄250，當惠顧任何接收 PayMe 付款的商戶滿＄250，價值＄250 的優惠券即會自動被使用。

👇👇消費券2022第二期 發放時間、轉會方法等 8個Q&A👇👇

1. 第二階段消費券的金額為多少？ 第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期） 另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。 2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？ 可用於收取第二期消費券的工具包括： －Tap&go 拍住賞 －WeChat Pay －AliPay －八達通 －BocPay* －PayMe* (*為第二期消費券新增) 3. 哪一類市民合資格獲發消費券？ 2022年6月13日或之前年滿18歲以及 －香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券） －持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券） 4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？ －若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券 －同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。 5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？ 市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」 6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？ 如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。 7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放： －第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； －第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。 8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？ 若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放： 第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放； 第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放； 第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放



6 大消費券支付工具優惠合集（持續更新）

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目前雖然尚未開放第二階段之消費券「轉會」登記，然而為了搶客，各間支付工具之營辦商都已經「預告」屆時會有優惠吸收新用戶／留住舊用戶。

【Tap&Go「拍住賞」】

Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值港幣2,055元）

現有及新用戶只要以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，可獲贈限定csl 5G體驗包（名額共100,000份，先到先得，送完即止），內附：

－5G 本地流動數據SIM卡一張（共 300GB，每 30 日 100GB）

－無限免費本地通話分鐘

－免費增值服務內容包括 Now E 的 Now 精選組合

－SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，，先5。有關詳情，請參閱附頁。

限量版「Edan收藏套裝」

另外，現有及新用戶推薦 3 位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套（先到先得，送完即止），「Edan收藏套裝」當中包括：

－Edan收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡

－Edan相架1個，讓「爵屎」照片常伴Edan左右

－Edan不同甫士造型貼紙1張

－Edan型格造型海報4張

【八達通】

每張八達通餘額上限仍會維持在3000元。（資料圖片）

－新推「易用易賞」現金獎賞 讓市民「邊使邊賺」

推廣期内，市民只須用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿＄200 元或以上，即可獲印花1個 。首100萬名集齊 8個印花的客戶，便可賺取＄50 元現金獎賞。再有100 萬名額讓集齊 12個印花的客戶 • 賺取＄150 元現金獎賞，現有客戶將向他們率先獲贈 5 個「易用易賞」印花。

－＄30 元現金獎賞

新客戶只須於政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通 App，便可輕鬆賺＄30 元現金獎賞作為「迎新獎貨」。

－ 夥拍商場及大小商戶推出豐富電子優惠券

八達通夥拍各大廣受歡迎的商場，包括新鴻基地產商場、港鐵商場及信和集團商場以及一系列商戶 ，推出極為吸引的電子優惠券，讓市民透過八達通 App購買電器及電子產品、時尚服飾、又或享受餐飲美食，甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣。

－ 獨家聯乘禮遇盡賺總值＄2200 元額外現金獎上獎

聯乘了港鐵、九巴、花旗銀行和 ZA Bank 等。為使用八達通登記消費券的市民預備了一連串的限定獨家禮遇，再多賺總值＄2,200 元的現金回贈。

【BoC Pay】

BoC Pay 客戶凡成功透過 BoC Pay 領取消費券，可獲港幣100元「轉會現金賞」。由即日起至 6 月 30 日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，更可獲額外港幣68 元迎新獎賞。

此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。