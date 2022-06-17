手提風扇起火｜日前荃灣一家辦公室疑因手提迷你電風扇短路引致火警；夏日炎炎，即使在辦公室工作，有不少人都會額外攜帶一把「芭蕉扇」手提電風扇作降溫用途，但幾乎每年都會傳出手提風扇過熱起火的消息！



通宵充電、風扇疑「過充」起火

日前有人在連登討論區以《返工返到炸左個客office》開帖，內裡上載了圖片及影片，指有會計師到客戶位於荃灣的辦公室進行核算工作時，懷疑因為通宵為手提風扇充電而導致風扇的電池過熱起火。

就圖片中所見，肇事的迷你風扇及用以充電的 Lenovo ThinkPad 筆電都燒至焦黑（圖 lihkg）

而在另外上載的影片所見，手提風扇所引起的小火雖然未有做成大面積損毀，但就令客戶的文件及辦公室傢俱被破壞，連牆上都可以見到有被燻過的痕跡，難怪有網民在討論區笑指「盤數真係難計到爆」👇👇👇

專家提醒鋰電電器 4 大安全貼士、過充好危險

近年小型電器及數碼產品，例如手提電腦、手提風扇、手機、行動電源（俗稱尿袋）、數碼相機、電動滑板、按摩槍等，很多都使用可充電式鋰電池，但其實鋰電池如果使用不當，就會有一定的危險性，嚴重可以導致爆炸起火。

《香港01》科技玩物記者早前就訪問過理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，教授當時亦有提及「過充」、亦即「滿電後繼續充電」對於鋰電池電器所做成的潛在危險👇👇👇