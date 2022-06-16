Nothing Phone(1)實機流出多面睇、採金屬機邊超似透明版iPhone？

撰文：蔡浩騰
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Nothing手機｜OnePlus 創辦人裴宇年前出走後成立的另一間科技公司 Nothing，上年以大幅採用透明部件設計的全無線耳機 Nothing Ear(1) 先聲奪人。
而就在下月初，Nothing 將會推出旗下的智能手機首作，名字沿用之前的風格就叫 Nothing Phone(1)，而雖然發布會未到，但 Nothing 就在一個線下活動展出了這部神秘新作，讓我們一窺它的真容。

據悉在香港市場，Nothing 耳機首作 Ear(1) 因為 Mirror 教主 Anson Lo 的助攻之下而大受歡迎，一度斷貨甚至見炒價。（圖 Nothing）
Anson Lo加持｜耳機Nothing ear(1)$799有降噪、透明造型性價比高

Nothing Phone(1)官方預告圖

Nothing 方面早在 4 月時已經預告過他們即將推出的 Nothing Phone(1)，但一直未有提供任何真機的相片，只透露會在新機上採用與 Nothing Ear(1) 同樣的設計語言、加入大量透明元素。

而就在日前，Nothing 官方就正式上載一張預告圖，圖中可見其機背採用透明物料，內裡則加入了全白塗色的零件，在簡約之餘透出科技感。

圖中可見 Nothing Phone(1) 機背採用透明物料，內裡則加入了全白塗色的零件，在簡約之餘透出科技感。（圖 Nothing）

Nothing Phone(1) 終現真身、激似透明版 iPhone 13？

而除了官方的預告圖之外，Nothing 又在較早前於瑞士一間名為 Nordstern 的夜總會中舉辦了一場預熱活動，當中就展出了 Nothing Phone(1) 的示範機，雖然還未見到機身的屏幕正面，但單是其背面以及機邊都已經帶來十足話題。

首先，在之前曝光過的機背上，原來加入了至少三條 LED 燈條，其中之一位於雙鏡頭的周邊，而另外兩條則分佈在機頂、機尾位置，暫時用途未明，但一般認為這些 LED 燈可以當作通知用途，或是在拍攝時進行補光之用。

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另一方面，從側面看去可以見到 Nothing Phone(1) 的機邊採用平直塑形的金屬物料，看上去就與現在的 iPhone 12、13 系列極為相似，相信手感方面亦將相當不俗。雖然目前流出的圖片中的 Nothing Phone(1) 主要為黑色，然而據說 Nothing 方面又會同步帶來其黑色機身版本。

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外國有媒體已經率先上手，從比例看來其機身大小與 iPhone 13 機身的確十分相近（圖 Twitter @BenGeskin）

Nothing Phone(1) 規格、上市資料傳聞總匯

Nothing Phone(1)將會在 7 月 12 日正式發表，而 Nothing 方面早前亦透露其將會在當日於印度市場率先上市，而如無意外，Nothing Phone(1) 亦將在稍後時間於香港開售，但具體日期仍然有待官方公布。

而在規格方面，目前我們對於 Nothing Phone(1) 所知的甚少，但據消息指它將會採用 Qualcomm 7 系的中階處理器，並支援 45W 快速充電，另外亦會加入無線充電功能，並會預載以 Android 12 為基礎的 Nothing OS 為主要系統介面。

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