Nothing手機|OnePlus 創辦人裴宇年前出走後成立的另一間科技公司 Nothing,上年以大幅採用透明部件設計的全無線耳機 Nothing Ear(1) 先聲奪人。

而就在下月初,Nothing 將會推出旗下的智能手機首作,名字沿用之前的風格就叫 Nothing Phone(1),而雖然發布會未到,但 Nothing 就在一個線下活動展出了這部神秘新作,讓我們一窺它的真容。



據悉在香港市場,Nothing 耳機首作 Ear(1) 因為 Mirror 教主 Anson Lo 的助攻之下而大受歡迎,一度斷貨甚至見炒價。(圖 Nothing)

Nothing Phone(1)官方預告圖

Nothing 方面早在 4 月時已經預告過他們即將推出的 Nothing Phone(1),但一直未有提供任何真機的相片,只透露會在新機上採用與 Nothing Ear(1) 同樣的設計語言、加入大量透明元素。

而就在日前,Nothing 官方就正式上載一張預告圖,圖中可見其機背採用透明物料,內裡則加入了全白塗色的零件,在簡約之餘透出科技感。

圖中可見 Nothing Phone(1) 機背採用透明物料,內裡則加入了全白塗色的零件,在簡約之餘透出科技感。(圖 Nothing)

Nothing Phone(1) 終現真身、激似透明版 iPhone 13?

而除了官方的預告圖之外,Nothing 又在較早前於瑞士一間名為 Nordstern 的夜總會中舉辦了一場預熱活動,當中就展出了 Nothing Phone(1) 的示範機,雖然還未見到機身的屏幕正面,但單是其背面以及機邊都已經帶來十足話題。

首先,在之前曝光過的機背上,原來加入了至少三條 LED 燈條,其中之一位於雙鏡頭的周邊,而另外兩條則分佈在機頂、機尾位置,暫時用途未明,但一般認為這些 LED 燈可以當作通知用途,或是在拍攝時進行補光之用。

另一方面,從側面看去可以見到 Nothing Phone(1) 的機邊採用平直塑形的金屬物料,看上去就與現在的 iPhone 12、13 系列極為相似,相信手感方面亦將相當不俗。雖然目前流出的圖片中的 Nothing Phone(1) 主要為黑色,然而據說 Nothing 方面又會同步帶來其黑色機身版本。

外國有媒體已經率先上手,從比例看來其機身大小與 iPhone 13 機身的確十分相近(圖 Twitter @BenGeskin)

Nothing Phone(1) 規格、上市資料傳聞總匯

Nothing Phone(1)將會在 7 月 12 日正式發表,而 Nothing 方面早前亦透露其將會在當日於印度市場率先上市,而如無意外,Nothing Phone(1) 亦將在稍後時間於香港開售,但具體日期仍然有待官方公布。

而在規格方面,目前我們對於 Nothing Phone(1) 所知的甚少,但據消息指它將會採用 Qualcomm 7 系的中階處理器,並支援 45W 快速充電,另外亦會加入無線充電功能,並會預載以 Android 12 為基礎的 Nothing OS 為主要系統介面。