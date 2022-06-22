Sony Xperia 10 IV 上市實試｜輕盈防水中階5G機、夏天戶外用啱哂

Sony Xperia 10 IV 上市實測｜Sony 早前在香港推出了各方面屬頂級的 Xperia 1 IV，雖然其效能強勁又有著高強的拍攝性能，但畢竟售價不低，如果只是一般的用家，今次借測的中階款式 Xperia 10 IV 可能會更合心意。



Xperia 10 IV 上手：超輕盈機身夠驚喜

Xperia 10 IV 是 Sony 2022 年手機陣容中的最平價款式，售價為＄3,799，採用中階級處理器，但其最大賣點在於其小巧、輕盈，僅 161g 的機身拿上手毫無負擔，而在平價的背後，Sony 依然保留了前、後玻璃的設計，令其外型不至於太過膠感，而且它亦是同階手機中少有支援 IP68 防水防塵的機種。

21：9 比例的 6 吋屏幕機身拿上手感覺較為窄小，相信會討得不少女性用戶歡心，輕盈的機身內加入了 5000mAh 的大電池。（蔡浩騰 攝）

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勝任日常工作的效能表現

Xperia 10 IV 內置的處理器為 Qualcomm 上年度推出的 5G 處理器 Snapdragon 695，Qualcomm 方面除了標榜其處理效能之外，其圖像處理能力都有一定水準，除了處理日常的溝通工作之外，要用來遊玩輕量的 Android 遊戲亦未嘗不可。

拍攝輸出見進步

Sony Xperia 10 IV 之三個鏡頭像素規格沒有大改，同樣是 1200 萬像素主鏡頭、800 萬像素 2x 變焦鏡頭以及800 萬像素超廣角鏡（蔡浩騰 攝）

Xperia 10 IV 的拍攝鏡頭配置與上代 10 III 大致相同，但由於用的 Snapdragon 695 處理器加入了更新一代的 ISP，在拍攝質素上會有明顯提升，尤其在低光拍攝上會有更少的雜訊，以及更能顯出景物的輪廓。

👇👇👇按圖放大看 Sony Xperia 10 IV 主鏡頭試相👇👇👇

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Sony Xperia 10 IV 試後簡評：夏日「安心」之選

目前手機市場上充斥著大量＄2000 價位已經買到的中階機種，Sony Xperia 10 IV 以＄3,799 的價格上市，表現亦實屬中規中矩而已，如果真的要從「性價比」的角度出發，Sony Xperia 10 IV 先天上顯然有點競爭力不足。

不過 Xperia 10 IV 始終是掛著 Sony 的品牌出世，在設計上明顯高出一班，又能提供近年少有的小巧機型手感，加上有防水性能，買來作為後備機、去進行各式戶外活動都是不俗的選擇。