Sony Xperia 10 IV 上市實試｜輕盈防水中階5G機、夏天戶外用啱哂
撰文：蔡浩騰
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Sony Xperia 10 IV 上市實測｜Sony 早前在香港推出了各方面屬頂級的 Xperia 1 IV，雖然其效能強勁又有著高強的拍攝性能，但畢竟售價不低，如果只是一般的用家，今次借測的中階款式 Xperia 10 IV 可能會更合心意。
Xperia 10 IV 上手：超輕盈機身夠驚喜
Xperia 10 IV 是 Sony 2022 年手機陣容中的最平價款式，售價為＄3,799，採用中階級處理器，但其最大賣點在於其小巧、輕盈，僅 161g 的機身拿上手毫無負擔，而在平價的背後，Sony 依然保留了前、後玻璃的設計，令其外型不至於太過膠感，而且它亦是同階手機中少有支援 IP68 防水防塵的機種。
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勝任日常工作的效能表現
Xperia 10 IV 內置的處理器為 Qualcomm 上年度推出的 5G 處理器 Snapdragon 695，Qualcomm 方面除了標榜其處理效能之外，其圖像處理能力都有一定水準，除了處理日常的溝通工作之外，要用來遊玩輕量的 Android 遊戲亦未嘗不可。
拍攝輸出見進步
Xperia 10 IV 的拍攝鏡頭配置與上代 10 III 大致相同，但由於用的 Snapdragon 695 處理器加入了更新一代的 ISP，在拍攝質素上會有明顯提升，尤其在低光拍攝上會有更少的雜訊，以及更能顯出景物的輪廓。
👇👇👇按圖放大看 Sony Xperia 10 IV 主鏡頭試相👇👇👇
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Sony Xperia 10 IV 試後簡評：夏日「安心」之選
目前手機市場上充斥著大量＄2000 價位已經買到的中階機種，Sony Xperia 10 IV 以＄3,799 的價格上市，表現亦實屬中規中矩而已，如果真的要從「性價比」的角度出發，Sony Xperia 10 IV 先天上顯然有點競爭力不足。
不過 Xperia 10 IV 始終是掛著 Sony 的品牌出世，在設計上明顯高出一班，又能提供近年少有的小巧機型手感，加上有防水性能，買來作為後備機、去進行各式戶外活動都是不俗的選擇。