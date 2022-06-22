第一季中國智能手機市場銷售排行榜　能與iPhone搶頭三甲的竟是它

近日知名行業分析機構Strategy Analytics公布了2022年第一季度中國智能手機市場暢銷榜前十的名單。



iPhone 13不出意外地位居了榜首，下面帶大家看看還有哪些機型上榜了吧。

2022年第一季中國智能手機市場銷售排行榜，頭三甲中iPhone佔了兩席位。

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iPhone 13系列

iPhone 13可以說是去年和現在都十分暢銷的智能手機，A15+6.1英寸OLED屏幕的配置使其可以滿足大部分用戶的使用需求。iPhone 13 128GB版目前在京東自營平台領券到手價為5399元。iPhone13 Pro Max和iPhone13 Pro也均有上榜。

榮耀50

榮耀50搭載了1億像素超清主攝，同時擁有6.57英寸超曲屏，支持66W超級快充和3200萬像素高清自拍前攝。榮耀50 8GB+256GB版目前在京東自營平台到手價為2199元。

OPPO A56

OPPO A56搭載了5000mAh大電池，採用天璣700 5G處理器，擁有128G超大存儲，京東售價1299元。

榮耀50 SE

榮耀50 SE搭載了1億像素超清主攝，擁有6.78英寸全視屏以及66W超級快充，處理器為天璣900。

Redmi Note11 4G

Redmi Note11 4G搭載了FHD+分辨率的90Hz高刷屏，後置5000萬三攝，擁有5000mAh大電池。

除了以上機型之外，還有幾款機型也登上了銷量榜，這裏將不一一為大家列舉了。

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