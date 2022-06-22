消費券第二期｜8月將會派發第二期消費券，更新增 BoC Pay 和 PayMe 兩個新的支付平台，以及市民可以在 6 月 23 日開始選擇是否轉會。一共 6 個支付平台，到底轉不轉會，而轉又應該選擇那一個比較適合自己呢？



【八達通】

用途廣泛的八達通，商戶不但遍佈全港超過15萬個消費點，主要用作小額消費和交通開支。可說是6個消費券平台中，最適合日常消費的平台。不過，對於大額消費（超過$3,000）和網購就不太方便。

【Alipay HK】

Alipay HK有超過10萬間商戶提供服務，除了實體和網上商店消費，港鐵和九巴都可以用Alipay HK交通二維碼支付。同時，登記AlipayHK消費券，可以抽限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會 VIP 門票」及專屬後台見面合照，fans 不能錯過。

👉元朗天水圍大停電｜食安中心教3招保雪櫃食物安全 一動作要避免

可以抽限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會 VIP 門票」（Alipay HK 圖片）

【WeChat Pay HK】

WeChat Pay HK的使用範圍和Alipay HK相約，但領取第二期消費券後，可獲得額外4次加碼消費券抽獎機會，最高可抽價值$88加碼消費券。同時WeChat Pay HK在apm、奧海城、新城市廣場、將軍澳中心、荃新天地、屯門市廣場、V city及YOHO MALL有消費優惠，常在這消費的話可考慮轉會。

👇👇消費券6大平台 轉會選擇👇👇

+ 2

【Tap & Go拍住賞】

Tap & Go 拍住賞可當 Mastercard 信用卡使用，絕大部分的實體店和網店都支援。而Edan fans更不能錯過，成功領取第二期消費券，有機會換領Edan限定csl 5G本地流動數據SIM卡和1套限量版「Edan 收藏套裝」，更可以有機會抽到Mirror演唱會門票2張！

1套限量版「Edan 收藏套裝」最吸引fans（Tap & Go圖片）

【BoC Pay】

BoC Pay作為消費卷的新平台，可在香港7萬個實體和網上商店消費，本身是以跨境匯款和雲閃付吸引用家，但消費券只能用在本地消費，因此這功能在消費券上不能使用。目前最吸引的是和友和推出的PS5 5折﹑Switch OLED 37折及iPhone 13 128GB 3折的優惠，打算搶限量優惠機的話，亦可考慮轉會。

👉雪櫃慳電｜消委會分享7大慳電貼士 原來雪櫃頂放東西都增加耗電

大抽獎贏Tesla Model 3（PayMe圖片）

【PayMe】

如果經常在IG Shop消費開的話，PayMe應該是最適合的消費券平台，大部份香港的小型網店都接受PayMe，不過要留意消費券只能與商業帳號交易，不能轉帳到個人帳號。同時，所有用戶都會自動參加大抽獎，有機會贏得一部Tesla Model 3。

👇👇消費券第二期｜轉唔轉會好？6大支付工具新客優惠、用戶獎賞比併👇👇

+ 1