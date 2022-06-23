地鐵禁手機開聲｜在巴士、地鐵設施內，不時有乘客不顧他人耳根清靜的乘客，將手機喇叭音量調到最大再聽歌、睇片，對其他人做成很大滋擾。在香港，這種噪音僅屬於公德問題，其他人除了好言相勸似乎亦沒有其他辦法，但原來中國內地已有法規對付手機外放聲音、影響他人的行為，近日更再成為熱門話題。



女子於南京地鐵因手機聲音外放被罰？

在 6 月 18 日，一段題為《女子乘地鐵手機聲音外放被開罰單》的影片被上載至網上，片中稱在江蘇南京，地鐵上一名女子因玩手機時未有調至靜音或使用耳機，而是將聲音外放，恰巧被巡邏的地鐵工作人員看到，於是給該女子開了一張「罰單」。

影片上載後不久，該影片就被推上了微博熱搜、成為網民熱議的話題，不少網民更稱此為德政，建議類似的政策應在所有公共場所如公園、高鐵等地方都應該要推廣施行。

中國多區地鐵禁止手機「開聲」、最嚴重可罰款

在地鐵等公共空間是否容許外放音效，是一直以來不同地方都會爭議的問題（網上圖片）

由於網絡上反響實在太大，後來在媒體深入調查之後，南京地鐵方面澄清了當時女子收到的並非傳聞中的「罰單」，而只是南京地鐵為了倡導文明乘車而製作的「告知單」，所謂的開罰也不過是女子當時簽收單張所引起的誤會而已。

雖然今次南京女子並沒有真正被罰，但其實在 2019 年 10 月，中國交通運輸部就發布了《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》，要求乘客使用電子設備時不得外放聲音，對拒不遵守乘車規範的乘客，運營單位有權予以制止，制止無效的，應報有關部門依法處理。

中國交通運輸部於2019 年 10 月發布的《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》，當中列明7種約束性行為，「使用電子設備外放聲音」為其中之一

隨後在 2020 年 4 月起，多地的地鐵也就明文禁止手機聲音外放的缺德行為，據悉目前至少有北京、上海、天津、蘭州、貴陽、昆明、武漢等地的地鐵實施了相關規定。

只不過各地地鐵對於此類行為的對應方針皆有不同，主要仍然是以勸阻為主，而北京與武漢就相對嚴格，分別採取了「記錄個人信用不良信息」以及實際罰款的懲罰舉措。