日圓低水｜即使仍未開關，但日圓貶值的消息都令一眾日迷相當興奮，更曾創24年新低每百日圓兌港元見5.74。不只是對於開關後打算去日本的旅客得益，更帶動了網購或代網日本產品的市場。近日就有日本新聞報導相關情況，更找來「Buyee」調查現時熱門代購的排行榜，沒想到高居第一名的，竟是 Pokemon 卡（寶可夢集換式卡牌／ポケモンカードゲーム）。



宅宅展現極高消費力

日本東京電視台的「WBS」節目報導日圓歷史性貶值的情況，同時採訪代購平台「Buyee」統計，在日圓貶值下那些產品成為外國買家的目標。發現最受歡迎的產品頭兩位都是動漫遊戲周邊，分別是 Pokemon 卡和動漫公仔。

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（「WBS」畫面截圖）

Pokemon 卡由第一化 Pokemon 起，一直都是人氣卡牌遊戲，近年的 GX 卡改版後更是吸引了很多玩家加入，形成新一輪熱潮。以最新的「闇夜に潜む幻影のVSTAR」卡包為例，日版價錢為260日圓，現只需要約 $15，比以往差不多是 75 折的價錢，難怪吸引玩家大手買入。

代購產品排名

Pokemon 卡和動漫公仔外，緊隨其後的是 SEIKO 和 OMEGA 的手錶，其次就是相機﹑名牌手袋和汽車零件等，不過也有可能是因為單品價格高，較少人會透過代購直接入手，以免在運輸時出現損壞，或買到贗品。

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