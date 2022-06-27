日本 Twitter 突然出現一個熱門的搜尋「amagasaki2022」，對於外國人來說應該很難明白，但沒想到是兵庫縣爆出的一宗笑話。日本兵庫縣尼崎市政府在記者會中，對外公開了存有當地 46 萬人個人資料的 USB 的密碼組合，而網民就馬上推斷出這個密碼就是「amagasaki2022」，而最離譜的是，這隻重要的USB手指竟遺失了，隨即成為近日日本網絡上熱烈討論的笑話。



遺失加密USB

日本兵庫縣尼崎市在 6 月 23 日爆出，一隻存有當地 46 萬人個人資料的 USB 遺失，原因竟是所委託的官員在攜帶 USB 期間，在大阪飲酒後醉倒，醒來後就發現裝有 USB 的手提包不見了。

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自爆密碼？

由於裝有重要資料的 USB 遺失，尼崎市緊急召開記者會宣布有關消息。在記者會中，官員竟表示由於 USB 設有英文+數字的 13 位密碼，就算被拾獲要解開 13 位的密碼應該也很困難。誰知就一句就即時引爆了網民的討論，指責他們公開送上密碼提示。

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「amagasaki2022」／「密碼」成為Twitter最多人討論的話題（Twitter 圖片）

根據這個密碼提示，有網民猜出密碼是「amagasaki2022」，「amagasaki」就是尼崎的拼聲，加上2022就剛好是 13 位，這也成為大部分網民認為的 USB 正確密碼，並大罵官員的網絡安全意識實在太薄弱。

👇👇日本Twitter網民留言，紛紛認為密碼就是「amagasaki2022」👇👇

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