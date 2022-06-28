iPhone 13、Android 手機／平板優惠｜來到 2022 年下半年，新一代的旗艦手機、平板機種又開始排隊發布，過去一年上市的機種自然會有各式減價／優惠好清一清貨，而最近香港寬頻以及衛訊就有限時減價優惠，減價的產品不多，但勝在全都是近一年內上市的機種，也算是相當值得考慮。



香港寬頻 － iPhone for Life 即減＄400、半價買AppleCare

香港寬頻在年前就與恆生信用卡合作推出「iPhone for Life」計畫，亦即讓恆生信用卡客戶享有專屬免息、免手續費分期，並在首 24 個月只需付出機價約 75％，24 個月後可以讓香港寬頻會以原機價約 25％ 回購該 iPhone，變相只需要付出 iPhone 的原價之一半就可以用足 2 年，並且可以加錢再換新一代的 iPhone。

而在不久之前，香港寬頻就宣布為 iPhone for Life 計畫「加碼」，由即日起恆生信用卡用戶以 iPhone for Life 在香港寬頻出機，即使不另上台都可以即享＄400 機價優惠，並且可以享以下禮物三選一：

-Apple EarPods配備Lightning 接頭及 20W USB-C電源轉換器（合共價值HK$298）或

-Apple MagSafe充電器（價值HK$299）或

-以半價加購AppleCare+

衛訊 － Trade-In 換機最多減＄1,000

如果並非 iPhone Fans 的話，近期另一連鎖手機店衛訊 Wilson 就有限時手機／平板的 Trade In 優惠，主力集中在國產的 Android 裝置，但勝在減價幅度不俗，如果近期有意換機的話，可以參考一下👇👇👇

👇👇👇按圖放大看： 2020~2021 年間手機回收參考價（2022年6月更新）👇👇👇

+ 16

👇👇👇按圖放大看 19 部舊代 iPhone 回收參考價（2022 年 5 月更新）👇👇👇