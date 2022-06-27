Android 用戶快刪｜Android 系統的自由度一直備受用戶讚譽，但其安全系數也是眾所周知的低，用戶日常賴以下載 Apps 的 Google Play，近年不斷被發現有大量偽裝成不同 Apps 的木馬／惡意程式盤據，用戶稍一不慎就會被病毒入侵，輕則令手機耗電突然加劇，重則失去社交平台帳號甚至蒙受金錢損失。



5 個偽裝 Apps 偷 Facebook 帳號、超過 200 萬人中招

近日網絡保安機構 Dr.Web 就披露了最新的 Google Play 安全調查報告，在當中就提到他們在 4～5 月期間於 Google Play 上發現的數個以盜取 Android 手機用戶 Facebook 帳戶為目的之木馬 Apps。

這些 Apps 被黑客偽裝成相片編輯以及星座運程 Apps，下載後會彈出假的 Facebook 登入頁面，在用戶未虞有詐、輸入了自己的個人資料之後，其 Facebook 帳號將即時被人控制，除了內裡的敏感資料會被外洩，帳號本身亦大有可能被利用於釣魚詐騙用途。

這些 Apps 被黑客偽裝成相片編輯以及星座運程 Apps，下載後會彈出假的 Facebook 頁面（圖 Dr.Web）

而被 Dr.Web 發現「帶毒」的 Apps 暫時有 5 個，被下載得最多的一個，下載量高達 100 萬人次以上，幾個偽裝 Apps 合計令超過 200 萬個 Android 手機用戶中招👇👇👇

2 大木馬 Apps 自動訂閱網上服務斂財

比起 Facebook 帳號被盜，一些會為用戶訂閱無用付費服務的 Apps 就更為危險，Dr.Web 方面就至少找到了兩個這個類型的 Apps，下載開啟後，它們會以廣告／通知等方式將用戶帶到不同的網站、誘使用戶輸入手機號碼，其後用戶將會在電話帳單處被收取每月數百元的月費，而且一經訂閱就難以取消。

雖然這兩個 Apps 目前已經被 Google 移除，但同類型的行騙手法對小朋友、長者等特別奏效，身邊的親友亦有必要提醒他們多加提防。

危險手機 Apps 四大危險特徵

按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇