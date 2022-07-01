年卡SIM｜由於不想再被貴價手機 Plan 綁足幾年，近年無約 SIM 在香港用戶群中相當受歡迎。而除了每月＄33 月費的儲值卡如 SoSIM、MySIM 之外，不少「識途老馬」都會留意開卡後可以用足一年或以上的「年卡」，雖然在 SIM 卡實名制之後，這類型年卡的吸引力有受影響，但始終其平均月費價格仍然有莫大優勢，故仍不乏捧場客。



新「3年卡」登場、平均月費低至＄5

故名思義，一般「年卡」SIM，在開卡後可以使用的期間為 12 個月，期滿後若不進行增值，就會被停用，但坊間就有一些虛擬電訊公司（MVNO、即租用主要網絡商再推出自家品牌 SIM 卡的公司）就會推出更長年期的「品種」。

在深水埗地攤位售賣的多是這類型 MVNO 的出品（蔡浩騰 攝）

而其中較為進取得就有租用 csl 網絡的 LuckySIM，其於上年趕在 SIM 卡實名制前首先推出開卡後可用 24 個月的「2年卡」，而近期更推出更長年期的「3年卡」，其中最大賣點是可以提供高達 100Mbps 速度的 4G LTE 連線，上網對比不少限速 42Mbps 甚至 21Mbps 的年卡更為流暢，而且亦支援攜號轉台。

LuckySIM 3 年卡的目前在深水埗攤檔或在不同的網店都有售，而根據數據及通話分鐘用量，目前 LuckySIM 3 年卡的坊間價格分別為：

－100GB+2000分鐘：售價 $200

－120GB+3000分鐘：售價 $240

－150GB+10000分鐘：售價 $280

－200GB+5000分鐘：售價 $380

換言之，最平價的話只需要約＄5.5 月費就可以在 3 年間用到平均個月約 2.7GB 的數據，非常適合老人家／小童之用，但如果對數據用量有需求的話，直接購買 200GB 用量的＄380 版本會更為安心，可享有每月平均 5GB 數據之餘，平均月費也僅為＄10.5 左右。

電訊商自家「年卡」、抵玩更有保障？

雖說 MNVO 推出的年卡既平價又可以享有大網絡商的網絡，看似十分抵玩，但不少人對這類型網絡供應商的出品都沒有多大信心，但其實各電訊商亦有推出自家的無約年卡，價錢方面雖然未能做到 MNVO 般低價，但同樣有一定的吸引力，以下就為大家帶來幾張出自傳統電訊商的年卡推介👇👇👇