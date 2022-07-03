失而復得的感覺往往都非常好，而失物離開自己幾個國家再回到身邊，就更是奇蹟。近日，澳洲一名網民就在飛機上跌了 iPhone，沒想到手機隨飛機飛了多次航程後，竟然仍可以找回。



Find My全程追蹤

「One Mile at a Time」網站報導指，網名「Rugby」的網民在 5 月 6 日開始，不斷聯繫澳洲航空的地勤人員，希望可以協助他找回遺失在飛機內的iPhone。「Rugby」在遺失 iPhone 後，透過 Find My 功能，發現手機並沒有被機組人員或其他乘客拾獲，而是一直在飛機上。

Find My 功能追蹤 iPone 整個「旅行」經過(Google圖片)

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經過多次嘗試透過 Find My 的播放聲音功能，也不能提示機上人員，而在這段時間內，iPhone 隨飛機從悉尼飛到奧克蘭，再去到檀香山後回到悉尼，後來又再次去到奧克蘭回到悉尼。整個過程「Rugby」都透過 Find My 看到，最後終於在網民的協助下聯絡到澳洲航空，並且找回遺失的 iPhone。有網民就笑稱，這部 iPhone 的飛行里數換算成會員計畫的話，而且達到航空公司的銀級獎勵。

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資料來源：techbang