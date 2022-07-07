過萬元電視機購入後一天即壞｜買電子產品，最怕就是壞機，就算有保養，想到要約維修搬運，修理期間不能使用就會很懊惱。近日，有網民分享自己從豐澤新買一部 OLED 電視，沒想到購入第一天就已壞機，導致不能打機，氣憤得強調以後不買該品牌的產品。在網民兩極的討論下，得出一個頗有趣的結論。



買電器要留意售後！

網民在 LIHKG 開 Post 指，在豐澤買入一部 LG OLED 48吋電視，不過正在打機時電視突然關機，而且再也開不了。部分網民回應自己使用 LG 電視的經驗，雖然沒有使用一日就壞，但也覺得產品的壽命比其他品牌短，網民認為 LG 和 Samsung 的 QC 比較差，所以產品較快會出現問題。

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另外亦有網民認為，樓主在10天內壞機，可以直接向豐澤換機（退貨保證），不過也同情他新買電視想好好地使用，可是一日後就壞機，而且要等換機的過程，的確很影響使用體驗和對品牌的信心。當然，有部分網民表示自己也用過或正在使用 LG 產品，卻有良好的使用體驗，用了很多年也沒有出現壞機情況，認為樓主只要個別的不幸個案。

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「電子嘢全部都撞手神」

有網民嘲樓主「買得OLED預左易壞」，此留言卻被大量負評，被指認知過時。OLED 電視在剛推出市面時，較常出現「燒印／殘影」問題，不過隨技術發展，加入自動亮度限制和像素位移等功能後，正常使用已經不用太擔心這個問題。同時，雖網民指出買電視應該要買 Sony／Panasonic，但同樣又有其他人回應自己正使用 Sony／Panasonic 電視，一樣有出現產品壽命短的問題，可見不同品牌也有機會遇到壞機。

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因此借用其中一個網民的回應：「電子嘢全部都撞手神」，在入手電子產品前，必須先對品牌和電器有一定的了解，再針對自己的需要購買，而且建議買行貨，就算不好彩壞掉，也有原廠保養。

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資料來源：LIHKG