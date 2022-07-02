MHR Sunbreak攻略｜新魔物弱點部位／屬性／掉落物圖鑑｜持續更新

MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為Sunbreak新魔物的弱點部位、屬性及掉落物一覽。



受進度所限圖鑑現時未齊，但會持續更新到齊為止；至於掉落物尚是？？？的部份即是記者太非洲尚未獲得，打到之後會更新圖片。

溫馨提示：可使用Ctrl+F（電腦）或 在頁面中尋找（手機）搜尋魔物名稱

本篇已有的魔物只更新棲息地和MR素材掉落，如需查看弱點等可看本篇的弱點圖鑑：

👉MHRise攻略｜全魔物弱點部位／屬性／掉落物一覽圖鑑｜持續更新

Sunbreak主線流程心得請見另文攻略：



👉MHR Sunbreak攻略｜主線MR 1至4星簡易流程心得 精選任務一覽

👉MHR Sunbreak攻略｜主線MR 4至6星簡易流程心得 新翔蟲技取得方法

搔鳥

白兔獸

赤甲獸

傘鳥

水獸

大名蟹

河童蛙

緋天狗獸

人魚龍

冰人魚龍

雌火龍

飛雷龍

怨虎龍

蠻顎龍

迅龍

剛纏獸

將軍蟹

火龍（雄火龍）

泥翁龍

熔翁龍

雷狼龍

冰狼龍

電龍

棘龍

黑蝕龍

千刃龍

角龍

妃蜘蛛

熾妃蜘蛛

霞龍

炎王龍

爵銀龍

天迴龍

爆鱗龍

冥淵龍

👉MHR Sunbreak Demo試玩｜電龍 爵銀龍攻略心得 新狀態異常劫血

👉 MHR Sunbreak攻略｜MR早期實用裝備 強力武器防具推薦 素材取得法

👉MHR Sunbreak推出 PC同Switch版點揀 舊底Switch獵人應否轉會

👉MHR Sunbreak全收錄魔物流出 天迴龍 祖龍回歸 大量亞種/特殊個體