M2 Macbook Air 7 月 8 日晚上8點起就終於接受訂購，M2 晶片﹑重新設計的外觀和改回 MagSafe 叉電，令 M2 Macbook Air 公布時就引起果迷關注。同樣使用 M2 晶片，外媒即以 7 個理由推薦果迷應該入手 M2 MacBook Air，而不是M2 MacBook Pro，到底為什麼呢？



1）外型設計

M2 MacBook Air 重新設計外觀，首次在Air上棄用楔形設計，現使用類似 14 吋／16 吋 MacBook Pro 外型，而且重量只要2.7磅，比M2 MacBook Pro 和 M1 MacBook Air 都要輕，如要考慮便攜性的話，M2 MacBook Air 完勝。

👉倪匡《衛斯理》正版電子書免費借閱網上看教學 5分鐘完成簡單手續

2）螢幕設計

13.6吋的M2 MacBook Air，加入新的瀏海設計，螢幕尺寸較其他兩款稍大，而且使用Liquid Retina 螢幕，以及更薄的螢幕邊框，螢幕規格上也有明顯的優勢。

3）MagSafe叉電

雖然MacBook Air和Pro同時公布有 M2 型號，不過只有 M2 MacBook Air 改用MagSafe 磁吸充電，有用開MacBook的果迷也一定知道 MagSafe 叉電的實用性，對比 M2 MacBook Pro 仍使用 USB-C 叉電明顯看到落差。

👉美消委會2022年10大平板推介 多部iPad滿分、＄1000以下都有選擇

4）實體功能鍵

M2 MacBook Pro 保留Touch Bar（觸控欄）設計，而 M2 MacBook Air 就回歸最直接的 12 個實體功能鍵，滿足用家提出的需要，而M1 MacBook Air 同樣也是實體功能鍵。

5）前置鏡頭升級

升級使用1080p FaceTime HD 相機，提高低光源和視訊解析度，其他兩款都仍只有720p，考慮到常用來Zoom開會﹑上堂要開cam的話，M2 MacBook Air更佳。

6）快充技術

雖然M2 MacBook Air的電池續航力不及M2 MacBook Pro（少2小時），不過M2 MacBook Air可透過 67W USB-C 電源轉換器，支援快速充電，如日常使用要考慮叉電時間的話，快速充可說是必要功能。

7）價錢

說到底，價錢也是重點的考慮要素，有以上的優點支撐，基本版的 M2 MacBook Air 仍比M2 MacBook Pro 便宜$500，如非對GPU需求太高的話，M2 MacBook Air是文書﹑日常使用更好的選擇。

+ 7

資料來源：wccftech