iPad 預言｜臨近 9 月，有關 iPhone 14 以及 Apple Watch Series 8 的新品傳聞越傳越烈，然而在 Apple 的產品線中，平板 iPad 系列一樣是熱銷產品，而近日就有分析師大爆料，為我們揭示了 iPad 系列預備的新產品藍圖。



iPad 系列新版本 5 大預言

近年主要從顯示屏幕產業鏈中獲得最新產品消息的分析師 Ross Young，在參與 MacRumours 的網上直播節目時，就公開了 Apple 未來數年為 iPad 系列產品訂立的路線圖，其中就包括有 iPad、iPad Pro 以及 iPad mini 新版本的情報，較為令人在意的，相信是迄今最大尺寸屏幕的 iPad 或將在下年度登場。

👇👇👇按圖放大看 Ross Young 作出的 5 大 iPad 系列預言👇👇👇

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美國消委會 10 大平板推介：Apple iPad 系列獲超高評價

等不及新 iPad 上市就想買平板？早前美國的消費者組織 Consumer Reports 在早前都發表了 2022 年多達 33 部平板電腦的評分，更從中依據不同人士的需要推薦當中 10 部最佳作供想要入手新機的人士參考。

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