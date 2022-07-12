iPhone﹑iPad﹑MacBook﹑iMac，Apple每年都會推出眾多新產品，同時每年都會把一些太舊的款式列入「過時產品」和「已停產產品」列表中，這會影響到該產品的用家，能否在官方進行維修服務。根據《MacRumors》的報導指，Apple 將會把 2015～2016 年推出的 9 款產品，加入到「過時產品」列表中。



9 款 Apple 產品列入「過時產品」

《MacRumors》獲得 Apple 內部的備忘錄文件，發現 Apple 計劃在 7 月 31 日把 9 款產品列入《過時產品》，當中包括在 2016 年 10 月發布的首款具有 Touch Bar 的 13 吋 和 15 吋 MacBook Pro。今次影響的產品主要是 2015～2016 年發布的 MacBook﹑iMac 和 iPad Pro 系列。

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👇👇Apple 9款新加「過時產品」列表👇👇

「過時產品」／「已停產產品」

Apple會為產品提供最少 5 年的硬件維修服務，根據零件供應時間亦可長達 7 年。而當產品在最後銷售日後超過 5 年但未足 7 年，就會被視為過時，雖仍可以在 Apple 進行硬體維修服務，不過就要視當時庫存和零件供應商來決定； 而超過 7 年的就會被視為已停產，Apple 不會對已停產的產品提供任何硬體維修服務，因此仍使用以上列表產品的用家，就要留意產品近期有沒有需要維修，趁在停產前到最後做一次官方維修。

資料來源：Apple﹑macrumors

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