Nothing Phone (1) 直播試玩活動|在長達半年的預告之後,英國科技品牌 Nothing 終於在 7 月 12 日發布了他們旗下第一部手機 Nothing Phone (1),除了設計大膽,其機背更加入了主流手機界少見的閃燈功能,讓不少用戶都躍躍欲試。



Nothing Phone (1) 功能、設計兼備

Nothing 為位於倫敦的一個新創科技品牌 ,而 Nothing Phone (1) 則是繼上年度大受歡迎的真無線耳機 ear (1) 後他們推出的第二款產品,亦是 Nothing 品牌旗下的首部智能手機。

Nothing Phone (1) 的外形與目前主流的智能手機迴異、採用透明玻璃後蓋,用戶可以一眼看見機內的零件。另外,由 100% 再生鋁製成的邊框輕巧耐用,而超過 50% 的塑膠零件來自生物基及可回收資源,既高科技又環保。

而 Nothing Phone (1) 的最強賣點,就是位於機背、由 900 盞 LED 燈組成的 Glyph Interface,其可以提供獨有燈光效果,可用於識別來電者身份、提示應用通知,以及顯示充電狀態等等。用戶更可為每個聯絡人設置專屬鈴聲,再配搭獨有 Glyph 圖案,不再錯過任何重要來電。

+ 10

csl. X 《香港01》 - Nothing Phone (1) 獨家直播試玩會

Nothing Phone (1) 將會於 7 月 21日起在1O1O、csl. 及連卡佛 Lane Crawford 公開發售,同時香港用戶亦可於即日起進行預訂,售價為港幣$3,699起,性價比相當不俗。

不過相信不少讀者在真正入手 Nothing Phone (1) 前還想要了解一下這部新手機的好玩之處,所以在 7 月 18 日晚,我們《香港01》科技玩物就會聯同 csl. 舉行 Nothing Phone(1) 的線上直播試玩活動!

屆時除可以即時做更詳細示範以及解答用戶疑問,參與直播更有機會獲得期間限定的出機優惠,甚至可以贏得 Nothing Phone(1) 以及 ear(1) 無線耳機!