Nothing Phone(1)發表實試｜透明機背夠型、背面LED介面4用途解構

Nothing Phone (1) 實試|在長達半年的預告之後,英國科技品牌 Nothing 終於在 7 月 12 日發布了他們旗下第一部手機 Nothing Phone (1),一如早前傳聞與官方的預告,Nothing Phone (1) 在設計上大幅採用透明物料,但最令人驚喜的卻是其加入 LED 的機背,除了型格還有相當大的實用價值。



《香港01》科技玩物記者在 Nothing Phone (1) 發布前就率先取得實機開箱,以下就為大家帶來首輪的實機速試後評。

Nothing Phone (1) 開箱已見匠心

Nothing 在製作手機之前,早在上年度已經推出大幅採用透明物料的真無線耳機 Nothing ear (1),而今次發表的 Phone (1) 亦採用同一設計哲學,令 Phone (1) 成為近年少有地令人眼前一亮的手機之一。

由外包裝上起,Nothing Phone (1) 已經相當與別不同,其採用的並非傳統的上下開盒,而是類似糖果盒/速遞紙袋的一次性封條包裝,撕開封條後,外盒就永遠留痕,這種「只屬於一人」的開箱體驗,的確令人又愛又恨。

Nothing Phone (1) 透明機背造型多圖睇

講完包裝,當然就要講講手機本體,Nothing Phone (1) 的大小、重量適中,拿上手的手感相當不俗,尤其它採用平邊金屬邊框,令手機無論直持橫持都能夠貼合手心,6.55” OLED 屏幕足夠大之餘又未會影響單手操作,這方面值得加分。

6.55” OLED 屏幕足夠大之餘又未會影響單手操作,這方面值得加分。(蔡浩騰 攝)

但 Nothing Phone (1) 的最大吸引力,乃在於其機背,Nothing 大膽地採用了多年來其他廠商都少有用到的透明玻璃機背,讓機背的零件以及線材一覽無遺。

而除了一直以來預告的白色機身之外,Nothing Phone (1) 還將推出黑色機身選擇,喜愛「黑魂版」科技產品的用戶們應該會感到相當高興。

獨家「Glyph」介面功能解構

Nothing Phone (1) 的外型設計自然是先聲奪人,但其透明機背之下仍有著另一重底蘊 - 其機背加入了多達 900 枚 LED,組成 4 條燈條,而此組燈條可不是單單只是發光這般簡單,而是 Nothing 為了更多元化的用戶體驗而加入的獨特設計,官方稱之為「Glyph Interface」,簡單而言可以分成 4 大用途。

【1】來電通知

首先在 Nothing Phone (1) 當中就加入了 10 款預設鈴聲,其設定好與機背的 Glyph 同步,響起時會 Glyph 會因應鈴聲以不同既圖案發光;同時由於鈴聲可以編配予特定聯絡人的關係,即使手機設置成靜音,用戶依然可以透過 Glyph 的閃光識別來電者的身份。

啟動「Flip to Glyph」功能後,將 Nothing Phone (1) 機面朝下放置,Glyph 會閃動兩下示意已經啟動靜音

另外,Nothing Phone (1) 的靜音模式亦相當特別,它加入了名為「Flip to Glyph」的功能,只需要反轉手機、將機面朝下放置,就會自動靜音,有來電時只會以 Glyph 示意,有助用戶專心工作。

【2】電源指示

除了作為來電/通知用,Nothing Phone (1) 最下方的 Glyph 燈條又可以作為充電時的電量水平指示燈,用戶可以不同解鎖屏幕都可以了解到電池的充電進度。順帶一提,Nothing Phone (1) 支援了 45W 快速充電,在 30 分鐘左右就可以充電至 50% 水平。

【3】充電提示

Nothing Phone (1) 又支援了 5W 的逆向充電,可以為其他配件如耳機等進行充電,而在放上配件充電時,機背中間的無線充電天線外圍的 Glyph 亦會亮起,表示充電進行中。

【4】拍攝補光

既然是燈條,當然也可以當成照明之用,Nothing Phone (1) 的拍攝模式就支援了以 Glyph 作為拍攝時的補光燈使用,由於照明範圍更廣,其效果更接近柔光燈,對低光近景及人像都有一定幫助。

Nothing Phone (1) 價錢、香港上市詳情

Nothing Phone (1) 有白色和黑色兩種顏色,售價為港幣$3,699起,並有三種型號可供選擇,分別為:

8GB RAM + 128GB ROM 版本

8GB RAM + 256GB ROM 版本

12GB RAM + 256GB ROM 版本(夏季較後時間上市)

Nothing Phone (1) 將會於 7 月 21日起在1O1O、csl. 及連卡佛 Lane Crawford 公開發售,同時香港用戶亦可於即日起進行預訂,合資格客戶可提早於7月18日起親臨1O1O、csl. 提取。

