消委會 外賣平台中伏個案｜疫情改變了很多生活習慣，使用 Foodpanda﹑Deliveroo﹑OpenRice 叫外賣和外賣自取需求大增。不過，部分人曾在外賣平台上中伏，包括送錯餐﹑一直被徵收會員費﹑折後價比原價貴等。消委會在今年上半年已接到 522 宗外賣平台的投訴，借以下3個個案教大家如何避免中伏。



個案01｜外賣自取折後價比原價貴

袁小姐每月訂閱A平台的會員以獲得優惠，某日透過平台買雲吞麵，並享有75折外賣自取優惠，原價$40，外賣自取$30。惟領取食物時，發現餐牌上的雲吞麵只售$30，認為平台折扣有優惠誤導。其後在另一餐廳外賣自取乾炒牛河，平台折扣後為$59.2，但原價竟只要$56，認為有標高原價再以折扣欺騙消費者之嫌。

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個案01｜消委會跟進

A平台回覆指決定權在於餐廳，因此價格有可能不同，已敦促其相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價的透明度。消委會致函建議應分別列明食物的平台定價和堂食價格，提醒消費者價格差異，讓消費者在掌握充份資訊下作決定。

👇👇消委會分享外賣平台中伏個案👇👇

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個案02｜刪App後仍收月費

郭先生在B平台登記帳戶後兩天，覺得不適用直接刪除App。其後沒有收到B平台的電郵或短訊等會員收費通知，但檢查信用卡月結單時才發現被徵收會員月費，共8個月月費約$800。其要求退回費用，但B平台回覆指其訂閱時已同意接受條款，帳戶已登記多月故未能安排退款。

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個案02｜消委會跟進

B平台回覆消委會指，客戶要先通過SMS驗證後才可開啟合藉，並列明免費試用後會自動被按月收費，如不需要可隨時在App上取消，但只有14天冷靜期內取消才可退款。最後B平台可安排退回一個月月費，郭先生亦接受安排。

其中一個個案為送餐時間一拖再拖，而且送錯食物（資料圖片）

個案03｜送餐時間一拖再拖+送錯食物

高先生在c平台點餐後，送餐時間原定14:10~14:20，後更新至14:20~14:40。由於高先生快完結用餐時間因此致電追問，餐廳指食物已備妥但沒外賣員到取。最後在14:47送達但送錯食物，要求C平台退款。C平台回覆指所提供之照片未有打開食物盒，未能證明送錯食物，不能安排退款。

個案03｜消委會跟進

C平台初回覆時，仍以照片未能顯示食物種類而拒絕退款，但經消委會調停後，終同意安排退款，高先生亦已確認收到退款。

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消委會教路4大消費貼士

1）留意訂單資料

確定下單前，要先參考堂食價格，要核對訂單資料，如所點食物﹑數量﹑價格﹑取餐方式﹑時間地點等。如使用優惠券，就要確定優惠券是否已生效。

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2）細閱會籍分類及優惠詳情

部分外賣平台都分有免費和收費會員，如登記收費會員的「免費試用」，應詳細閱覽優惠和免費使用期後的收費詳情。

3）了解終止收費服務程序與購買紀錄

刪除App不等於停止程式服務，需要按指定步驟才可徹底停止程式及會籍。同時，應定期查看「會籍計劃」及「購買紀錄」，留意月結單，如發現不明收費，應聯絡平台跟進。

4）有需要時保留收據與平台聯絡

如外賣送達後發現出錯，如送錯食物﹑食物外送過程傾側或損害賠償﹑餐廳準備食物有誤等，消費者應拍晾和保留收據，並盡快聯絡平台，提供有關資料。

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