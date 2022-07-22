AEON 網店推出「升級家居自選組合」，可以用一個組合價，一次過入手 3 件產品；或 $2000 組合價買兩件家電，當中包括 4K 電視﹑手提電腦﹑Dyson 吸塵機﹑煮食家電等，組合價折扣可低至 23 折。



AEON 家電優惠

即日起至 8 月 28 日，可以在 AEON 網店以組合優惠價入手各類家電。「升級家居自選組合」有兩個玩法：1）先選擇A組商品，顯示價格已包括B+C組各一款的價錢，即一個組合價可以買到3件家電；2）$2000 買 B+C 組，各組任款一件家電。想知如何組合才最抵？就要睇以下各組別的推介產品。

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友和吸塵機優惠

由即日至 7 月 31 日，友和精選多款吸塵機進行快閃優惠，低至 49 折推出。Dyson V12 Detect Slim Fluffy 輕量無線吸塵機 84 折﹑IRIS OHYAMA除塵寰吸塵器 53 折﹑正負零 Plys Minus Zero無線吸塵機 76 折發售。

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