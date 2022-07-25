iPhone 7 換電｜Apple 旗下產品壽命不短，而且官方支援服務足夠，搞不好換一換電、換一換屏幕，又能再用多幾年；不過為了繼續推出新產品，Apple 也必須隔一段時間就將部份舊產品淘汰。

而繼一代神機 iPhone 6s 系列步入歷史之後，下一個即將要退下火線的系列就是 iPhone 7 了。



iPhone 7 系列官方換電服務今個月告終

今年 9 月，iPhone 7 以及 iPhone 7 Plus 就正式發布 6 周年，而最新的 iOS 16 亦將不會支援 iPhone 7 系列兩部機種的更新。除了軟件上不再支援之外，Apple 亦即將停止 iPhone 7 系列在硬件上的維修支援，包括早年為了回應用戶訴求而推出的「電池更換計劃」，亦很快不再涵蓋 iPhone 7 系列。

事緣有網民早前就攜同使用多時的 iPhone 7 到 Apple Store 進行換電，Apple Store 內的職員指原本 iPhone 換電後一般可以獲得 3 個月的電池保養，然而由 8 月起，Apple 官方就不會再提供 iPhone 7 系列的維修服務，亦不會儲存任何 iPhone 7 系列相關的零件，即使換電後，保養期亦僅到 7 月底為止。

iPhone 7 用家網上預約換電

如果手上仍然有 iPhone 7 ／ 7 Plus，又未捨得將之淘汰，現在起約 1 周時間將是你為其「續命」的最後機會，只需要付出＄389 就可以使用 Apple 官方的換電服務，而預約的方法亦相當簡單，只需要下載並進入《Apple Support》App 當中，預約登記 Genius Bar 的 iPhone 電池檢查服務：

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而在網上預約之外，Apple HK其實每日都預留一些配額予Apple Store預約Genius Bar即場處理客戶的蘋果產品問題，如真的約不到送修時段或急用趕著維修，用家也可以試試每日早上到 Apple Store 排隊「見天才」，惟需注意各Apple Store 的 Apple iPhone 原廠電存貨量有異，Walk-in 排隊的用家要有預備可能要留待原廠電池有貨、或須留下電話超過一天。

另外，一般更換電池需時 2-6 小時，用家須自行以 iCloud 或電腦備份 iPhone 內資料以防維修過程出現問題遺失機內資料；如需借用iPhone充當維修時備用機，亦可向Apple Store的Genius Bar提出協助。