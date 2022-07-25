升級5G後超大食、網民30GB數據不夠用｜簡單4招節省手機數據用量
撰文：蔡浩騰
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手機數據節省｜5G 網絡在香港推出多時，而用家雖然可以用更快的速度上網，但同時因為網速的關係，用戶每月所用的數據亦水漲船高，早前就有網民指出其月費 Plan 每月提供的數十GB 的數據使用量完全不夠應用。
5G 網絡速度更快、30GB 數據極速用完？
在稍早之前，連登討論區就有人開帖詢問他人：「5G要有幾多GB先夠日常用？」，指出原本使用 4.5G 月費Plan 時，每月只用到 20GB 左右，但在升級至 5G 之後，Plan 中提供的 30GB 數據使用量就變得不敷應用，令他在短時間內觸及該月的公平使用量，上網速度被限制在 1Mbps。
有部份網民認為，即使換上了 5G 網絡，如果日常操作用途、質量不變，則數據量應該不會變動太大；但事實上，5G 數據讓下載速度提升數倍，其實會令以往有時間等待手機連接 Wi-Fi 才可以完成的載入工序在流動數據環境下完成，從而加劇了用戶的手機數據消耗。
Android／iPhone 4招設定、減輕數據負擔
從目前手機系統的操作去理解，5G 網絡之所以會令用戶的數據消耗加劇，很多時是因為手機 Apps 為了讓用戶有更流暢的體驗，都會在背景進行一些「預載」的處理，例如在背景下載影片檔案暫存，或是自動更新 Apps 等等，這些都並非用戶主動完成的操作，但卻在用戶未為意之時於背景極速完成，令用戶徒添數據消耗。
但其實在最新版本的 Android、iOS 系統當中，有幾個設定各位可以快速完成，並且即時降低非用戶主動的數據用量👇👇👇
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