手機數據節省｜5G 網絡在香港推出多時，而用家雖然可以用更快的速度上網，但同時因為網速的關係，用戶每月所用的數據亦水漲船高，早前就有網民指出其月費 Plan 每月提供的數十GB 的數據使用量完全不夠應用。



5G 網絡速度更快、30GB 數據極速用完？

在稍早之前，連登討論區就有人開帖詢問他人：「5G要有幾多GB先夠日常用？」，指出原本使用 4.5G 月費Plan 時，每月只用到 20GB 左右，但在升級至 5G 之後，Plan 中提供的 30GB 數據使用量就變得不敷應用，令他在短時間內觸及該月的公平使用量，上網速度被限制在 1Mbps。

連登網民指在升級至 5G 之後，Plan 中提供的 30GB 數據使用量就變得不敷應用（圖 LIHKG）

有部份網民認為，即使換上了 5G 網絡，如果日常操作用途、質量不變，則數據量應該不會變動太大；但事實上，5G 數據讓下載速度提升數倍，其實會令以往有時間等待手機連接 Wi-Fi 才可以完成的載入工序在流動數據環境下完成，從而加劇了用戶的手機數據消耗。

Android／iPhone 4招設定、減輕數據負擔

上網太快、致數據用得也快，算是一個「幸福的煩惱」？（蔡浩騰 攝）

從目前手機系統的操作去理解，5G 網絡之所以會令用戶的數據消耗加劇，很多時是因為手機 Apps 為了讓用戶有更流暢的體驗，都會在背景進行一些「預載」的處理，例如在背景下載影片檔案暫存，或是自動更新 Apps 等等，這些都並非用戶主動完成的操作，但卻在用戶未為意之時於背景極速完成，令用戶徒添數據消耗。

但其實在最新版本的 Android、iOS 系統當中，有幾個設定各位可以快速完成，並且即時降低非用戶主動的數據用量👇👇👇