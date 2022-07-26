酷熱天氣令iPhone、Android也過熱hang機，手機顯示要降溫後才可正常操作，冇IG FB、冇片睇、冇機打，想令手機快速降溫，其實有辦法！



Apple警告：iPhone iPad 長期35度以上操作電池永久受損

近日歐洲多個國家受熱浪侵襲，錄得超過40度高溫，Apple特別在官方網頁發表一段相關的告示，iPhone、iPad使用環境溫度為攝氏 0 度至 35 度，溫度低、高於這個標準都會可能影響手機運作表現、甚至停機；在極高溫下運作更會對電池做成永久傷害、縮短其壽命。

Apple針對手機過熱的3大建議



1）避免在炎熱天氣中將手機放在車廂內



2）避免長時間在陽光直射下使用手機



3）在高溫、日照下避免長時間使用：GPS 定位、導航、需要高度繪圖處算的遊戲、AR擴增實境 app。



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👇👇4大原因｜令手機鋰電池溫度急增👇👇

除了天氣影響外，其中共有4個因為會令手機的溫度急增



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手機都是精密零件，而電池在超過安全溫度以上更有機會爆炸！所以手機系統都有嚴密的溫度監控，在過熱危機前預先停止手機的運作。所以，我們要做的不是跳過這個防過熱機制，而是在手機過熱停機後，如何盡快令其它降溫！

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手機過熱｜10大急救降溫法

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01｜熄機

任何運作、充電都會增加手機的溫度。所以第1步當然是先熄機。

02｜手機散熱扇

有玩開電競手機的朋加不會陌生，淘寶幾十蚊有1把的手機散熱扇，既可急救也可預防過熱。但留意要幫手機散熱的話，風扇就不能從手機取電，需要另外駁USB外置充電了。

03｜暫停打機

Pokemon GO需要實時GPS定位、APEX Moblie需要高度多邊型運算，都會令手機非常之熱，建議在嚴熱天氣戶外情況下，不要長時間遊玩，定時停一停等手機降溫。

04｜低電量模式

開動「低電量模式」後iPhone會暫停所有背後運作，比如不會自動update mail box、FB、IG更新等等，有助手機減少運算從而做到降溫效果。

05｜暫時不要充電

電池是手機運作時最熱的零件之一，尤其是充電期間更會發出高熱。如果手機已過熱停機，就暫時不要充電了。另外，在酷熱天氣時應避免一邊打機一邊充電，可減少手機過熱停機機會。

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06｜拆手機套

手機殼可保護手機防撞防花，但也會阻礙手機散熱。在打3D Game、長時間煲劇、充電時如果可以拆去手機殼，有助散熱。

07｜減少被直接曝曬

盡量不要在日光直照射時長期使用手機。駕駛時也不會將手機、iPad、等手提gadget放在車頭玻璃前。

08｜關閉無必要連線

關掉WiFi、藍牙以及無使用的個人熱點，都可以令手機減少發熱。

09｜入密實袋後水沖

絕對不要將手機放入雪櫃，有機會令屏幕出現霧氣、底板產生水氣受潮。但其實可以先執入密實袋（要確保封實），之後放在水龍頭下沖洗片刻（不要浸、只可以沖）。

10｜選用液冷散熱手機

最後這招不是用來急救，而是預防，市面已經有不少電競手機內置VC液冷散熱系統：Redmi K50 電競版、OPPO Reno8，可以考慮選購。

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