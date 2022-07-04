香港動漫節2022懶人包｜防疫要求一文看清／NFT門票免排隊掃筍貨

香港動漫電玩節2022將於7月29至8月2日於灣仔會展舉行，為第2次在疫情中舉行的ACGGK，入場安排怎樣？安心出行外要打齊幾多針？唔想排長龍入場？教你買限量2000張NFT頭籌，有特別通道入場，不用排隊！



Gundam模型大賽回歸．CP同人區加開至5日

第23屆香港動漫電玩節ACGHK2022，照舊會在灣仔會展舉行，去年動漫節大會在活動舉行前，會展場館容納量突然由原本的75%減至50%。而政府現時將場館容納量定為85％，如沒有其他變數，相信入場流量將有改善。今年大會有「2022第13屆香港原創動漫人型設計比賽」、「動漫 Cosplay 大賽 2022」、「原創漫畫新星大賽2022」等活動，最重要是Gundam高達模型大賽重新回歸ACG，可以大影特影入圍作品！而CP同人區更搬入主場館且連開5天，喜歡睇同人表演、Cosplayer的人必去。

ACGHK2022有咩玩？（點圖放大／不斷更新）

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今年頭籌變身NFT門票，畀多100唔使排隊，抵！

今年ACGHK將有五款潮巨匠 NFT 門票，限定2000張作公開發售，共5種款式，每張售價港幣 150 元。張NFT本身你喜歡與否，其實不重要，重點是持票人可於特別通道(Hall 1B) 進場參觀香港動漫電玩節和潮巨匠藝術玩具展！不用排隊呀！請個排隊黨都不只100蚊，抵！

有用資料連結

香港動漫節2021各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/動漫節「元宇宙」 NFT門券點買：iOS平台android平台

同場睇：ACGHK 動漫節2021 Day 1 Cosplayer照片🔎🔎

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