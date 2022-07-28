正所謂「騙徒手法層出不窮」，想避免中伏唯有加強警惕。近日，LIHKG就有網民分享在 Carousell（網購平台）中伏經歷，不過今次是賣家中伏，而且竟有其他網民表示，疑似被同一個騙徒同相若的手法騙走貨品，當中涉及的金額更多達 $44,200。



假入數紙

LIHKG 網民「Ecantsnoc」開 Post 分享，自己在 Carousell 出售價值 $44,200 的酒被騙的事發經過。首先收到騙徒的 $200 銀行轉帳訂金，之後約在 7 月 27 日交收。騙徒聲稱安排妹妹坐的士來收貨，$44,000 尾數亦在交收前已在櫃員機入現金，而且把入數紙拍攝後傳給「Ecantsnoc」。

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支票存款扮現金入數

由於看到入數紙，「Ecantsnoc」就不以為然把貨品交給對方。最後再次檢查銀行戶口，竟發現收到的入數並不是現金，而是使用入票機存款（Cheque Deposit Machine），疑似被入「空氣票」。當初看到的 $44,000 只是入票的漏洞，會顯示在戶口結餘，並非已進入可用結餘，最後實質只收到 ＄10。

雙重詐騙手法

「Ecantsnoc」雖已報警求助，不過網民仍覺得追回損失的機會渺茫。騙徒先是使用假的入數紙，騙取賣家的信心，再用銀行支票存款的漏洞，用$10金額的支票，在存票機中輸入銀碼$44,000，製造戶口結餘增加$44,000的假象，但實質只存入支票金額的$10。要避免中伏，必須在收款時檢查清楚戶口的可用結餘，不應心急完成交易。

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同一騙徒出沒Carousell

另外有網民留言指，自己被疑似同一騙徒，用相若手法詐騙。同樣是傳送一張仿真度極高的入數紙，而且網民亦沒有檢查戶口情況就完成交收，結果在可用結餘沒有增加貨物的金額，發現被騙後報警。雖然兩名賣家都有拍下交收者的相片，不過有網民認為交收者並非騙徒本人，而銀行轉帳的戶口也有機會是從不法途徑得來，要追蹤到騙徒的難道頗高。

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資料來源：LIHKG