消費券買手機，最平Samsung Galaxy A13 5G手機上市｜消費券即將於8月推出，想換部高性價比、抵玩的手機，Samsung最近推出的Galaxy A13 5G或會不錯的選擇。千五蚊有找、大芒加高像素相機，似乎非常抵玩。



Samsung早日發布的Galaxy A13 5G將於8月19日公開發售，5G入門機款，以千中價格為賣點，而且備有黑色、白色、淺藍色三色，規格方面6.5吋HD+ Infinity-V大屏幕，配備5000萬像素主鏡頭；加上 5000mAh大容量電池，以及支援外置microSD記憶卡高達1TB，千多元就可以買的高質5G手機，一收到消費券後，可考慮入手的高性價比手機。

Samsung Galaxy A13 5G將於8月19日公開發售。

Samsung Galaxy A13 5G（4GB RAM + 64 GB ROM）黑色、白色、淺藍色｜售價：$1,498



Samsung Galaxy A13 5G（6GB RAM + 128 GB ROM）黑色、白色、淺藍色｜售價：$1,998



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另外，Samsung亦公布了旗艦手機Galaxy S22 5G推出全新顏色——Bora紫色，紫色作為近年潮流單品的主打顏色之一，優雅又醒目的色調在世界各地吸引不少愛好者。Galaxy S22 Bora紫色將於8月1日預售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂及完成購買，即可額外免費獲贈無線閃充充電板P2400 (15W)（優惠期至8月9日）。

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同場加映：Samsung BESPOKE 設計品味雪櫃面板大玩Mix and Match



Samsung全新新推出的 BESPOKE 設計品味雪櫃系列，顛覆雪櫃面板只有橡膠白、灰色的傳統設計，注入設計美學元素，將家電變成具設計品味家居擺設。最近提供四大時尚色系玻璃雪櫃面板，包括海軍藍（Glam Navy）、迷霧白（Clean White）、淡粉桃（Clean Peach） 及天空藍 （Satin Sky Blue）。完全打破了對雪櫃的刻板形象，不單顏色上令人驚喜，雪櫃面板更是不同質感的玻璃材質，包括有質感柔軟的絲光玻璃（Satin Glass）、光澤感強烈的奢華玻璃（Glam Glass）及透明清澈的純淨玻璃（Clean Glass）令廚房空間增添色彩同時，亦能變得更高雅時尚。

為讓更多人認識 BESPOKE 設計品味雪櫃系列，Samsung 聯乘MaskOn._ 推出「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」口罩套裝，口罩外盒設計變身成「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」，貼心配備與 BESPOKE 玻璃雪櫃面板同色的4款磁石貼，讓大家隨個人喜好換上不同的色彩磁石貼，配搭出具「BESPOKE個人化」色彩的BESPOKE雪櫃口罩盒設計。