10大中價5G手機推介｜消費券2022二期即將發放　補少少就買到

撰文：蔡浩騰
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消費券2022第二期｜香港政府的 2022 年消費券（第二階段）第一期的＄2000 即將在 8 月 7 日正式發放到各市民已登記的支付工具戶口當中，雖然金額不多，但同樣可以當成買新手機的補貼。

如果未有心水，《香港01》科技玩物記者為整理了近一年內推出、性價比不俗又支援 5G 連線的中價位智能手機選擇，只需要用消費券補一點錢就買到了，各位不妨參考一下。

消費券補錢買到、10部抵玩中價智能手機

+6

【1】小米 Xiaomi 12 Lite

要性價比，在目前的手機市場的確仍然以小米出品有較多選擇，早前他們就在旗艦 Xiaomi 12 系列中加入最平價一員 Xiaomi 12 Lite，其設計以纖薄、流動為主，但就保留有不俗的拍攝性能，雖然粉色系機身以女性用家為主打，但亦有黑色機身選擇。

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【2】小米 POCO X4 Pro 5G

小米子品牌出品同樣有著亮麗的價格，年頭推出的 POCO X4 5G 規格不俗，但價格得以控制在＄2500 以下，同時外形亦是 POCO 品牌下少有重新設計的誠意之作。

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【3】小米 Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G 是目前 Redmi 機種中規格最強的機種，其除了有 1 億像素鏡頭，又支援了小米由上年起於旗艦機大幅採用的 120W 快充配套，但價格依然相當親民。

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【4】Nothing Phone (1)

近年的中階手機總予人千篇一律的感覺，如果要追求一點不一樣的設計，早前在香港推出的 Nothing Phone (1) 絕對值得一提，其主要的處理器規格其實與 Xiaomi 12 Lite 相若，不過價錢方面就貴上數百，主要賣點在於其支援無線充電、而且背後加入了獨門的 Glyph Interface 閃燈界面。

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【5】Sony Xperia 10 IV

如果想要較大牌子出品，Sony 價位合宜的機種就只有 Xperia 10 IV 可選，其仍然採用品牌獨有的 21：9 屏幕，機身亦十分輕巧、且支援防水規格，是相當適合夏日出外使用的機種。

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【6】Google Pixel 6a 5G

雖然沒有行貨在港推出，但 Google 今年推出的平價款 Pixel 6a 都不乏捧場客，皆因在＄3000多價位可以玩到獨家的 Tensor 處理器、而且 Google 自家算法更是讓其拍攝能力有著不俗的底蘊，比較令人卻步的可能只有其屏幕更新率竟然還只是 60Hz。

【7】Apple iPhone SE (2022)

想要在中價位入手 iPhone 的話，相信就只有 iPhone SE 的 2022 版本，其最大賣點在於用上 Apple A15 Bionic 處理晶片，又繼續保留了 TouchID Home 鍵，是目前 iPhone 陣容中最平價抵玩的選擇了。

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【8】OPPO Reno7 5G

如果對拍攝有一定要求的話，OPPO 出品一向不會令人失望，只不過最強的 Reno7 Pro 價格就高達＄4000 以上，想要平價一點的就只能夠退而求其次，考慮 OPPO Reno7 了。

【9】Samsung Galaxy A33 5G

Samsung 今年推出了數部中階機種，其中平價的兩個選擇都有著不俗的競爭力，較貴價的 Galaxy A33 採用顯示質素更佳的 AMOLED 屏幕，同時內置 5000mAh 大電。

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【10】Samsung Galaxy M33 5G

至於 M33，雖然與 A33 一樣用上 Exynos 1280 處理晶片，又同樣是 5000mAh 大電，但在屏幕材質上就是較次一等的 TFT LCD，故價錢亦比 A33 便宜不少。

1. 第二階段消費券的金額為多少？

第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期）

另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。

2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？

 可用於收取第二期消費券的工具包括：

－Tap&go 拍住賞

－WeChat Pay

－AliPay HK

－八達通

－BocPay*

－PayMe*

(*為第二期消費券新增)

3. 哪一類市民合資格獲發消費券？

2022年6月13日或之前年滿18歲以及

－香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券）

－持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券）

4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？

－若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券

－同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。

5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？

 市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」

6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？

如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。

7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？

若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay HK、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放：

－第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；

－第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。

8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？

若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放：

第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；

第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放；

第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放


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