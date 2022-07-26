10大中價5G手機推介｜消費券2022二期即將發放 補少少就買到
消費券2022第二期｜香港政府的 2022 年消費券（第二階段）第一期的＄2000 即將在 8 月 7 日正式發放到各市民已登記的支付工具戶口當中，雖然金額不多，但同樣可以當成買新手機的補貼。
如果未有心水，《香港01》科技玩物記者為整理了近一年內推出、性價比不俗又支援 5G 連線的中價位智能手機選擇，只需要用消費券補一點錢就買到了，各位不妨參考一下。
消費券補錢買到、10部抵玩中價智能手機
【1】小米 Xiaomi 12 Lite
要性價比，在目前的手機市場的確仍然以小米出品有較多選擇，早前他們就在旗艦 Xiaomi 12 系列中加入最平價一員 Xiaomi 12 Lite，其設計以纖薄、流動為主，但就保留有不俗的拍攝性能，雖然粉色系機身以女性用家為主打，但亦有黑色機身選擇。
【2】小米 POCO X4 Pro 5G
小米子品牌出品同樣有著亮麗的價格，年頭推出的 POCO X4 5G 規格不俗，但價格得以控制在＄2500 以下，同時外形亦是 POCO 品牌下少有重新設計的誠意之作。
【3】小米 Redmi Note 11 Pro+ 5G
Redmi Note 11 Pro+ 5G 是目前 Redmi 機種中規格最強的機種，其除了有 1 億像素鏡頭，又支援了小米由上年起於旗艦機大幅採用的 120W 快充配套，但價格依然相當親民。
【4】Nothing Phone (1)
近年的中階手機總予人千篇一律的感覺，如果要追求一點不一樣的設計，早前在香港推出的 Nothing Phone (1) 絕對值得一提，其主要的處理器規格其實與 Xiaomi 12 Lite 相若，不過價錢方面就貴上數百，主要賣點在於其支援無線充電、而且背後加入了獨門的 Glyph Interface 閃燈界面。
【5】Sony Xperia 10 IV
如果想要較大牌子出品，Sony 價位合宜的機種就只有 Xperia 10 IV 可選，其仍然採用品牌獨有的 21：9 屏幕，機身亦十分輕巧、且支援防水規格，是相當適合夏日出外使用的機種。
【6】Google Pixel 6a 5G
雖然沒有行貨在港推出，但 Google 今年推出的平價款 Pixel 6a 都不乏捧場客，皆因在＄3000多價位可以玩到獨家的 Tensor 處理器、而且 Google 自家算法更是讓其拍攝能力有著不俗的底蘊，比較令人卻步的可能只有其屏幕更新率竟然還只是 60Hz。
【7】Apple iPhone SE (2022)
想要在中價位入手 iPhone 的話，相信就只有 iPhone SE 的 2022 版本，其最大賣點在於用上 Apple A15 Bionic 處理晶片，又繼續保留了 TouchID Home 鍵，是目前 iPhone 陣容中最平價抵玩的選擇了。
【8】OPPO Reno7 5G
如果對拍攝有一定要求的話，OPPO 出品一向不會令人失望，只不過最強的 Reno7 Pro 價格就高達＄4000 以上，想要平價一點的就只能夠退而求其次，考慮 OPPO Reno7 了。
【9】Samsung Galaxy A33 5G
Samsung 今年推出了數部中階機種，其中平價的兩個選擇都有著不俗的競爭力，較貴價的 Galaxy A33 採用顯示質素更佳的 AMOLED 屏幕，同時內置 5000mAh 大電。
【10】Samsung Galaxy M33 5G
至於 M33，雖然與 A33 一樣用上 Exynos 1280 處理晶片，又同樣是 5000mAh 大電，但在屏幕材質上就是較次一等的 TFT LCD，故價錢亦比 A33 便宜不少。
1. 第二階段消費券的金額為多少？
第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期）
另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。
2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？
可用於收取第二期消費券的工具包括：
－Tap&go 拍住賞
－WeChat Pay
－AliPay HK
－八達通
－BocPay*
－PayMe*
(*為第二期消費券新增)
3. 哪一類市民合資格獲發消費券？
2022年6月13日或之前年滿18歲以及
－香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券）
－持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券）
4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？
－若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券
－同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。
5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？
市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」
6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？
如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。
7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay HK、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放：
－第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
－第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。
8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放：
第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放；
第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放