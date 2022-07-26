消費券2022第二期｜香港政府的 2022 年消費券（第二階段）第一期的＄2000 即將在 8 月 7 日正式發放到各市民已登記的支付工具戶口當中，雖然金額不多，但同樣可以當成買新手機的補貼。



如果未有心水，《香港01》科技玩物記者為整理了近一年內推出、性價比不俗又支援 5G 連線的中價位智能手機選擇，只需要用消費券補一點錢就買到了，各位不妨參考一下。

消費券補錢買到、10部抵玩中價智能手機

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【1】小米 Xiaomi 12 Lite

要性價比，在目前的手機市場的確仍然以小米出品有較多選擇，早前他們就在旗艦 Xiaomi 12 系列中加入最平價一員 Xiaomi 12 Lite，其設計以纖薄、流動為主，但就保留有不俗的拍攝性能，雖然粉色系機身以女性用家為主打，但亦有黑色機身選擇。

【2】小米 POCO X4 Pro 5G

小米子品牌出品同樣有著亮麗的價格，年頭推出的 POCO X4 5G 規格不俗，但價格得以控制在＄2500 以下，同時外形亦是 POCO 品牌下少有重新設計的誠意之作。

【3】小米 Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G 是目前 Redmi 機種中規格最強的機種，其除了有 1 億像素鏡頭，又支援了小米由上年起於旗艦機大幅採用的 120W 快充配套，但價格依然相當親民。

【4】Nothing Phone (1)

近年的中階手機總予人千篇一律的感覺，如果要追求一點不一樣的設計，早前在香港推出的 Nothing Phone (1) 絕對值得一提，其主要的處理器規格其實與 Xiaomi 12 Lite 相若，不過價錢方面就貴上數百，主要賣點在於其支援無線充電、而且背後加入了獨門的 Glyph Interface 閃燈界面。

【5】Sony Xperia 10 IV

如果想要較大牌子出品，Sony 價位合宜的機種就只有 Xperia 10 IV 可選，其仍然採用品牌獨有的 21：9 屏幕，機身亦十分輕巧、且支援防水規格，是相當適合夏日出外使用的機種。

【6】Google Pixel 6a 5G

雖然沒有行貨在港推出，但 Google 今年推出的平價款 Pixel 6a 都不乏捧場客，皆因在＄3000多價位可以玩到獨家的 Tensor 處理器、而且 Google 自家算法更是讓其拍攝能力有著不俗的底蘊，比較令人卻步的可能只有其屏幕更新率竟然還只是 60Hz。

【7】Apple iPhone SE (2022)

想要在中價位入手 iPhone 的話，相信就只有 iPhone SE 的 2022 版本，其最大賣點在於用上 Apple A15 Bionic 處理晶片，又繼續保留了 TouchID Home 鍵，是目前 iPhone 陣容中最平價抵玩的選擇了。

【8】OPPO Reno7 5G

如果對拍攝有一定要求的話，OPPO 出品一向不會令人失望，只不過最強的 Reno7 Pro 價格就高達＄4000 以上，想要平價一點的就只能夠退而求其次，考慮 OPPO Reno7 了。

【9】Samsung Galaxy A33 5G

Samsung 今年推出了數部中階機種，其中平價的兩個選擇都有著不俗的競爭力，較貴價的 Galaxy A33 採用顯示質素更佳的 AMOLED 屏幕，同時內置 5000mAh 大電。

【10】Samsung Galaxy M33 5G

至於 M33，雖然與 A33 一樣用上 Exynos 1280 處理晶片，又同樣是 5000mAh 大電，但在屏幕材質上就是較次一等的 TFT LCD，故價錢亦比 A33 便宜不少。