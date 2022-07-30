5G 消費券優惠Plan 2022｜香港政府今年度之消費券（第二階段）的首期＄2000 將在 8 月 7 日發放，除了市民正考慮錢到手後可以如何消費，電訊商也相當「踴躍」，想為各位盡用消費券的金額，幾間電訊商已經初步推出了消費券期間限定的 5G Plan 優惠，比起平時要抵玩得多！



3HK － 平均月費＄100 有 30GB、加錢可買手機

暫時幾個電訊商提供的消費券 5G Plan 當中，就以 3HK 的方案較為亮眼，其明顯是衝著市民 8 月收到的＄2000 而來，推出 20 個月、每月收費＄100 的優惠 5G Plan，＄2000 消費券就剛好用盡，不過 30GB 數據是否夠用，就要視乎用戶本身的使用習慣。

如果在消費券外還有鬆動預算，可以考慮加購手機的方案，幾部可以選擇的機種皆為中階機款，但在此方案下加購，就等如即時減價＄2,000。

中國移動香港 － 上台加送近＄4000 優惠

向來主力打性價比市場的中國移動香港，在消費券期間就推出 3 個不同價位的方案供用戶選擇，3 個 Plan 因應數據量不同而定價不同，不過共通點就是都會加送＄3000 的手機現金券以及價值＄964 的 UTV 娛樂組合，優惠總值＄3964。

如果單以平價考慮，＄4980、即平均月費＄207的方案當然最便宜，但每月就只有 30GB 數據，如果想要「抵玩」的話，＄5980 方案、即平均＄250 左右月費就可以享用每月 100GB 數據，更為無慮。

csl － 用盡＄5000、Tap&Go再享額外數據

向來在月費 Plan 上沒有多大優惠空間的 csl ，其實早前也趁消費券發放，推出平均月費為＄209 的 5G Plan，簽約 24 個月，月費支出剛好是＄5016，可以完全盡用消費券；雖然是「消費券期間限定」，但 csl 方面其實沒有硬性規定用戶上台要用消費券付款，但留意如果是用 Tap&Go 付款的話，還會額外送 1,000 Clubpoint 及額外每月本地數據 10GB。

尚有更多優惠？

消費券對於電訊商們乃一大商機，據知除了上面幾個方案之外，各大電訊商在未來一周仍然會有不同的優惠提供，各位有需要轉台／上台／續約的話，都可以再等多個多星期，待看清自己的選擇後再作決定都未遲。