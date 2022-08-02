iPhone 14 Pro螢幕大升級｜傳加入隨顯螢幕AOD　鎖芒有特別效果

iPhone 14 系列的傳聞越來越多，根據過往經驗，接近發布會前的傳聞，可信度都非常高。近期又爆出 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 兩款高階型號，將會加入隨顯螢幕（Always-on Display）功能，亦在 iOS 16 beta 和 Xcode 14 Beta 中發現這新功能的端倪。



Always-on Display

在 iOS 16 beta 中，從新的桌布動畫發現了隨顯螢幕功能。在進入鎖 mon 時，螢幕能保持黑色常亮顯示，不用著 mon 的情況下，就能看到時間﹑日期﹑Widget等資訊。配合 iPhone 14 Pro 的 ProMotion 功能，螢幕刷新率能在 1～120Hz 之間切換，在 1Hz 情況下，只要極低的耗電就能發揮隨顯螢幕的功能。

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iOS 16 beta 版的 wallpaper 暗示出 iPhone 14 Pro 將加入 Always-on Display（9to5mac 圖片）

郭明錤曾爆料指，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 將會使用 Samsung 的 M12 面板，令螢幕的顏色更準確﹑亮度提升和降低耗電，同樣也為 iPhone 14 Pro 的隨顯螢幕功能帶來不同效果。與部分已有隨顯螢幕的 Android 手機不同，並非只令桌布保持全黑，單獨顯示螢幕資訊，而是類似 Apple Watch 的隨顯效果。

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Twitter@rhogelleim 在 Xcode 14 Beta 中也發現，Apple 為 Widget 開發出黑白版本，可能是為隨顯螢幕使用。在獨特的鎖mon界面下，有機會從 Widget 中移除一些細節及其他鎖 mon 的內容，只顯示必要的資訊。

資料來源：macrumors

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