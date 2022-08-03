消費券買iPhone｜消費券2022年（第2階段）將於8月7日發放到 Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 、八達通 以及PayMe 、BoC Pay 合資格市民的電子支付平台 。究竟是用第一筆2000蚊補貼出iPhone 13，還是忍手等出齊5000蚊買 iPhone 14？以下為你分析想做iPhone 機主，究竟應該等好還是早買早享受好。



01｜iPhone 14 產品線改動大｜未必值得等

雖然蘋果每次發布會都會講新一代iPhone是史上最好的iPhone（廢話），不過今代iPhone 14 已經收到很多可信性高的傳聞：比如取消iPhone mini 細芒機，並將iPhone 14 視為新一代「細芒機」，追加全新定位的 iPhone 14 Max 6.7吋平價大芒機。但留意兩款非Pro／Pro Max 新機，將使用與iPhone 13相同的舊版 A15 仿生晶片。除非新機鏡頭有又大改進，其實買iPhoen 13 會比出 iPhone 14 更化算。

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想用消費券出iPhone｜買等iPhone 14定買iPhone 13好呢？

02｜iPhone 13 快將減價

一貫做法當Apple發表新一代iPhone 14時，iPhone 13 Pro ／ Pro Max 等高階會即時停售，只保留iPhone 13／13 mini並會調低價格（減 $500左右）。加上早前蘋果在中國官店亦將全線iPhone手機做優惠價，所以如果你不是必須要即時出機，並不建議在8月買iPhone 13。

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03｜細芒機停產 iPhone 13 mini值錢嗎

根據先達佬講，細尺吋屏幕iPhone mini 反應冷淡（好賣Apple就不會cut line），回收價和二手市場反應也不好。所以iPhone 13 mini 並不會因為細芒機停產而令到它更加保值，但如果你很喜歡細芒手機，就可以出手。

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04｜這一刻需要買iPhone應怎樣選

總結，iPhone 14系列的平價款，似乎沒甚麼吸引力，而iPhone 13 9月就很可能會減價，如果這一刻必須要出一部最平最抵用的iPhone，其實可以考慮iPhone 12，它的晶片還算很新款，鏡頭也不會比iPhone 13差很多，也支援FACE ID面部解鎖。

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05｜邊間出機最好？

不同的手機零售商，支援的電子支付平台都不一樣。想用消費券2022年（第2階段）的金額補貼出iPhone，可以再看看以下資料。