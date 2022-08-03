Apple、Samsung 均推出 Back To School 教學優惠，不論是 masOC ﹑Android﹑Windows 系統的手提電腦﹑平板都可以用教育優惠入手。兩大品牌的 Back To School 優惠，都有著不同的折扣外，更加碼送各種禮品，包含 AirPods 2﹑藍牙滑鼠﹑防水電腦保護套等。



Apple Back To School 送 AirPods 2

今年的 Apple Back To School 優惠與之前類似，各款在 Apple 官網買到的 iMac﹑MacBook 和 iPad 系列都有折扣，而且用教育優惠更會送 AirPods 2，亦可以加 $400 換購 AirPods 3；加 $900 換購 AirPods Pro。

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Samsung Back To School 優惠

即日起至 9 月 30 日，Samsung 教育商店推出 Back To School 優惠，向學生和教職員提供 Galaxy 產品的特別折扣，當中包括手提電腦﹑手機﹑平板電腦﹑藍牙耳機等。學生最適合入手的手提電腦產品，Samsung Galaxy Book 2 系列有高達 85 折優惠，更有藍牙滑鼠﹑防水電腦保護套﹑7折加購 Samsung Care+ 三年服務計劃 及 Galaxy Buds2 無線降噪耳機 $300 折扣優惠。

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