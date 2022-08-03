消費券第二期將在 8 月 7 日派發，各大電器商和網店都推出優惠，想在收到消費券後最有效果地使用，就要比較不同平台的折扣優惠。今次將為大家整合友和﹑豐澤﹑百老匯等消費券活動，以及使用消費券時折上折的優惠碼。



友和消費券優惠

友和在 8 月 8 日推出消費券用戶專屬優惠，9:00 PM 於友和手機版網店開搶 3大熱門產品：$1,999 iPhone13 5G 128GB（限量100部）﹑$1,999 PS5 光碟機（限量20部）﹑$999 Switch OLED（限量20部）。

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ElecBoy 抽PS5活動

ElecBoy 推出「消費券狂賞祭」，只要在8月15日前，登記成為會員，即可自動參加 PS5 抽籤活動（30 位名額／$3,980光碟版）。當然，也有不少限量產品推出消費券優惠，當中更有部分低至$8出售。

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百老匯消費券優惠

百老匯網店和門市都同樣有消費券著數優惠，而且全部 6 種消費券支付平台都能在百老匯中使用，而使用合資格的滙豐信用卡簽賬，更可獲得額外 $1,000「獎賞錢」回贈。

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豐澤消費券優惠

豐澤推出「消費激賞祭」活動，超過1,500件產品低至17折，而且有21件產品將以1折推出，將會在豐澤網店公開登記抽籤方法。

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