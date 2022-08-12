FB網購騙案專頁｜網購騙案經常都聽到，不過就算有多少前人「中伏」的例子，仍有很多人不小心踩入網購陷阱。香港警務處在「守網者」Facebook 專頁上開 post 指，單是過去一週涉及遊戲機和遊戲產品的網購騙案就有 11 宗，而且涉及金額近 7 萬元。



「袋錢即閃」

守網者指出，這11宗騙案的受害人年齡介乎 14～43 歲，都是透過社交平台﹑二手買賣平台和遊戲討論區購買遊戲產品和帳戶，當受害人轉賬給騙徒後，對方就會失去聯絡。

在 10 大網購高危貨品中，電子遊戲機／遊戲產品佔第三位，當中包括 Switch 和 PlayStation 5；《三國誌戰略版》、《絕地求生》及《Apex Legends》的遊戲帳戶和虛擬武器。11 宗騙案的損失由 $350～$31,500不等，合共逾 $68,000。

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👇👇10 大網購高危貨品👇👇

+ 6

守網者公布過去一週涉嫌詐騙的Facebook專頁：



1️）Asia-Travel

2）Book 訂先達人網

3️）Children's Toy Shop

4️）Cozyroom

5️）HK-Play預訂/代購中心

6️）Little Planet

7️）Meiyi Store

8️）Sundry goods shop

9️）星選集物



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避免中伏方法

守網者分享，買遊戲機應從官方渠道和認可分銷商入手。如網購價格比正價便宜太多，就更要留神。另外，除非確認賣家可靠，否則也應避免在網上買遊戲帳戶和虛擬產品，若真是需要購買或可選擇當面交收。

資料源來：FB@CyberDefender 守網者