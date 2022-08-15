消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。



插電不插電｜20款喇叭分4組別

聽歌、播YouTube、睇Netflix，藍牙喇叭無論出街還是在家中都是不可缺少的電器。今次消委會測試的機款，尺寸定位上是便於在家中隨意擺放甩插線一開即用的款式，當中甚再有些並無內置電池，需要插電掣操作：全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。

評審項目有：音質、省電程度、電池表現及使用方便程度，當中有4個樣本音質優秀；並發現一款售$2,500的中價喇叭，音質及整體表現媲美$5,000款式。



其中一款評測款式Sony SRS-XB13

👉消委會口罩2022｜8款最高評分口罩網購方法｜RAZE 世安堡｜附連結

Bowers & Wilkins Zeppelin (2021) Zeppelin (2021)

Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)Zeppelin (2021)

插電式揚聲器 / 重量4.1至7.3kg組別／售價：$6,780



優點：音響質素優秀，音域廣闊、高中低音平衡恰當;大音量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真。



缺點：月耗電0.8度，機身無顯示器不方便。



總評分：4星半（5星滿分）



+ 36

Sony SRS-XG500

內置電池可攜式揚聲器 / 5.4至11.1kg組別／售價：$3,199



優點：低音渾厚有力，惟音色細緻度一般「頻率響應」測試表現不俗，音色準確。充滿電只需約2小時，續航力達25.7小時。



缺點：大聲量播放時音色略為失真，機身大。



總評分：4星半（5星滿分）



Bang & Olufsen Explore

內置電池可攜式揚聲器 / 700g以下組別／售價：$1,898



優點：機身有播放及藍牙配對按鈕，方便操作。



缺點：音色平淡，動態表現不理想，準確度一般。充電時間長達4.6小時。



👉RG神高達模型｜連登有人唱淡難阻新作售罄｜分析淡友造市常用5招

總結：評測標準更清晰｜測評樣本品牌夠貼地

示意圖，圖中耳機不在今次測試名單內。（Panasonic 圖片）

根對2021年度的消委會藍牙喇叭評測，HK01提出過藍牙藍牙有不同體積重量，有些專為戶外使用，有些甚至連內置電池也沒有，只為方便用家在室內隨意搬位收聽而設，以「可攜性」去總評4個不用類別的藍牙喇叭，評分標準混亂。而今年消委會就有更進改善，簡單以「使用方法程度」去評分，消費者選購時有更清晰指引。而且，選材上更加入了香港市場人氣極高的Marshall，參考價值更高。

👉Pan Piano真的脫了｜Patreon收費會員專用新片不再彈琴只跳舞滾床