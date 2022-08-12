RG 神高達 God Gundam 8月11日發售，事前又有「淡友」在連登討論區及各大模型谷放料，指造型跟HG版比差別不大，又貴又細隻、不值一買。玩家當然懶理，「貓店」、「模倉」、「蒸粉」等店同日到貨，平均約售$300左右依然大排長龍，轉眼售罄。



連登討論區：買RG神高達根本係傻仔？

RG 神高達強調真人一樣的活動關節，甚至可以做到一字馬，重現出劇中打功夫拳法的誇張動作。加上「God巾」在機戰、GVG兩遊戲系列中都表現出色，是很受歡迎的機體。但連登討論區網民「壞壞總裁」卻開po指「睇完呢D相，你就會知買RG高達的人有幾XX」

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第1招：似是而非的理論



「壞壞總裁」他轉貼一張韓國網頁「神高達 RG VS HG」比較圖，指RG設計多餘「本身可以一件過的零件，但分成10幾個部份」，指改裝HG「仲快過你整RG」，而且很多細節收於外甲中看不到，是多餘設計。但有人反擊，點解只是貼沒有擺動作的「屍站圖」，卻不貼表達出RG高可動性的圖片，而且分件是方便分色改裝，並不是為分而分。

模型玩具谷淡友常用5招

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第2招：真真假假｜製造假像



更過份是他刻意魚目混珠，貼圖指RG模型「細到要放大鏡先睇到」。實際上這只是一盒手掌心大、賣幾十蚊的高達食玩「Artifact Vol. 1 Hi-Nu Gundam」，並不是RG。

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第3招：影到有咁樣衰得咁樣衰



比如曝光、以廣角鏡影到玩具又大件又肥，再將相片跟官圖作對比，寫多句「官圖無限美」，令不懂攝影的人搶心不敢買。雖然METAL BUILD 這類上色完成品，的確會有中sad機會（比如滲線上色出錯），但中招的比率其實不高。

網民回應｜RG神高達淡友發言

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第4招：搞笑po引人討論些牙



另一個淡友相用的手法就是令唱淡po寫得好搞笑，常見就是「iPhone孝子」改圖，將其手上iPhone 改成想唱衰的商品，不用解說就能暗示「這件一定是蟹貨」。這招可以令本身並沒打算買的人開心share，令到相片在網上散開去，增加上當人數。

表面看來只是想搞笑，真正想傳達的是「腋下位置不好看」，馬上就有網民反擊：「RG神高達係玩關節，呢個角度睇到骹位並唔奇怪！」極高可動性的RG 神高達，關節構造跟一般高達模型有些不同，但就有人利用這點來做文章，將優點寫成缺點。

第5招：放流料叫人唔好再排隊



8月11日另一瘋搶高達就是朗豪坊魂展發售的Metal Build Strike Gundam「出廠西」，有人刻意放風「已經賣晒」，實際上去到8點仍然可以排隊訂貨，如果信錯人就錯過購買機會。

未推出先唱淡已成風｜要有獨立思想能力

高達模型炒賣、搶貨的情況已維持多於1年，現在炒家會在商品未推出前刻意在網上放風，指某高達figure／模型水準差，不值一買，等劈價等等，想盡方法製造「災情」引發討論，令一些持觀望心態的玩家放棄不買，少一個人買，炒家就多一件貨可以搶。比如Metal Build Hi Nu Gundam被唱足幾日後，真的有個別玩家心急平價$2300拋售。最終大量買家開箱後發現根本不像「淡友」所講般差劣，旺角價升至$2700。

嚴選TOP 6 必買RG Gundam模型

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其實連登以前都有人貼文講只有傻仔才砌，記者認為買模型玩具不應該睇系列去買，可以個別選購，不用「儲齊款」為買而買，RG中亦有佳作有劣作。自己想買的玩具，去買就是了，要有獨立思考能力，不要聽信過多的網上流言。