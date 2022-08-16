ASUS ZenFone9香港上市｜六軸防震細芒旗艦、＄5198起成最平S8+機

ZenFone 9 香港上市｜「大屏幕」在過去多年的手機市場一直被視為旗艦機種的「標準配置」，然而一直愛試新路線的 ASUS 近兩年就偏推出細屏幕旗艦，繼上年度的 ZenFone 8 之後，今年的 ZenFone 9 就繼續採用 5.9” 屏幕，以旗艦配置 + 好手感搶市場。



今日（8 月 16 日）ASUS 就正式在香港推出 ZenFone 9 ，售價相當吸引，是目前 Android 頂級旗艦中最平價的選擇。

ASUS ZenFone 9：5.9” 屏幕好手感

除了延續了上代 ZenFone 8 的細屏幕機型，ASUS 方面在 ZenFone 9 的機身設計上都大作翻新，除了改用平直的機框，機背亦轉用了不同顏色的磨沙處理物料，既防指紋殘留亦大大提升手感。

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旗艦級硬件性能

ZenFone 9 作為 2022 年下半年推出的機種，當然就是採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 出世，其處理能力相信就不需多作解說，我們就實際於 ZenFone 9 實機上試玩了一輪《Apex Legends M》，在高配置的前提下 ZenFone 9 的畫面不但沒有明顯滯延，最重要的是機身沒有嚴重發熱，熱量問題對比 S8 Gen 1 有明顯的改善。

ZenFone 9 主鏡頭實拍、物理 6 軸防震必試

拍攝功能一直是 ASUS ZenFone 系列的主力賣點，ZenFone 9 除了主鏡頭採用業界享譽盛名的 IMX766 5000 萬像素 CMOS，今代雖然再沒有翻轉鏡頭的 Flip 型號選擇，但 ZenFone 9 就加入了手機界甚少見到的內置 6 軸雲台設計，以物理方式減低用戶手機的震動。

在用主鏡頭拍攝時，介面中央會有一圓圈、內有一個隨著手機晃動的圓點，其實就是將鏡頭雲台的減震範圍可視化，如果晃動太劇烈、圓點超出圓圈範圍，即代表雲台都未能補償該震動幅度。（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 ASUS ZenFone 9 實機試相👇👇👇

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ZenFone 9 售價及香港上市詳情

ASUS ZenFone 9 香港上市日期為？ 2022 年 8 月 16 日 ASUS ZenFone 9 可選擇顏色： 黑、白、紅、藍 ASUS ZenFone 9 可選擇之記憶體版本及售價 Zenfone 9 共推出三個版本，分別為： 8+128 版本（售價＄5,698｜黑、白、紅、藍） 8 + 256 版本（售價＄5,998｜黑、白） 16 + 256 版本（售價＄6,598｜黑）

ASUS ZenFone 9 以＄5698 起的價錢開售，已經是目前市面上具備 Qualcomm S8+ Gen1 處理器的最平價機種（目前擁有同樣規格的手機選擇只有同廠的 ASUS ROG Phone 6 系列，而稍後的還有 Samsung Galaxy Z 系列摺機，但定價一定不會在這個水平了）。

然而 ASUS 方面還提供了一個更超值的早鳥優惠，由 8 月 16 日至 22 日期間登錄成為 ASUS 會員並於活動網站登記審核，即可享限定 $500 購機優惠，享用優惠的門檻極低，基本上只要在限期內買機都可以享有＄500 折扣，換言之 ASUS ZenFone 9 的起步價僅為＄5,198。

實用配件即將有售

除了主機的性價比不俗，ASUS 更為 Zenfone 9 用戶開發專屬配件「Connex 智能配件套裝」與「Smart Backpack Mount」，將於9月上旬到貨。

「Connex 智能配件套裝」包含多功能手機殼、便攜卡夾及自動開啟指定應用程 式的感應式手機架，供用戶自由組裝使用，建議零售價為港幣＄298。（蔡浩騰 攝）

「Smart Backpack Mount」採用磁吸與繩索雙重防摔裝置，將 Zenfone 9 固定於背帶上當成運動攝影機使用，同時取下手機立即開啟相機 App，即時拍攝，建議零售價為港幣＄598。