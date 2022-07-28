ASUS ZenFone 9上手玩｜ASUS 在發表電競旗艦後不久，內部就忽然流出了另一部新旗艦 ZenFone 9 的詳細規格，而在今日（7 月 28 日），ZenFone 9 就在沒有甚麼神秘感的加持下正式登場。雖然主要規格、功能早已經被官方影片爆得七七八八，但早前《香港01》科技玩物記者曾上手試玩過一段時間，其設計與表現依然令人驚豔。



ASUS ZenFone 9 上手：手機界絕無僅有的「細機」

ASUS ZenFone 9 的機身淨重 169g，上手後的細小、流動叫人印象十分深刻（蔡浩騰 攝）

手機用戶界一直有聲音指現在的智能手機太大、太重，但其實每逢有細機身手機推出，就總是「叫好不叫座」，就連 Apple iPhone 迷你款都在推出兩代後，預料今代就不復存在。

而在 Android 陣營方面，就只有 ASUS 一廠獨自在「細機」路上奮鬥，來到今代 ZenFone 9，ASUS 更是完全摒棄了大屏幕型號，只推出 5.9” 屏幕的版本。

放到另一部 6.67" 屏幕的手機旁，ZenFone 9 明顯細上一個碼（蔡浩騰 攝）

而除了延續了上代 ZenFone 8 的細屏幕機型，ASUS 方面在 ZenFone 9 的機身設計上都大作翻新，除了改用平直的機框，機背亦轉用了不同顏色的磨沙處理物料，既防指紋殘留亦大大提升手感。

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雖然機身細小，但 ZenFone 9 在其他規格上都沒有多作妥協，除了高清屏幕之外， ASUS 又為加入了支援 HiRes Audio 音效的雙聲道喇叭，另外亦通過了 IP68 防水認證，總的而言就是外型縮水、但規格不變的高階旗艦。

ASUS ZenFone 9 的音效輸出相當夠力，用來看電影都絕不失禮（蔡浩騰 攝）

旗艦級硬件性能

ZenFone 9 作為 2022 年下半年推出的機種，當然就是採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 出世，其處理能力相信就不需多作解說，我們就實際於 ZenFone 9 實機上試玩了一輪《Apex Legends M》，在高配置的前提下 ZenFone 9 的畫面不但沒有明顯滯延，最重要的是機身沒有嚴重發熱，熱量問題對比 S8 Gen 1 有明顯的改善。

獨特配件設計

在機身細小、手感討好之外，ASUS 今次又為 ZenFone 9 推出了專用的 Connex 外殼配件，除了為 ZenFone 9 本身提供保護，下方的孔洞其實亦可以組裝上手機支架或卡套等配件，由於是物理膠扣設計，使用上手甚至要比 iPhone MagSafe 的磁吸設計更為牢固。

Connex 外殼配件用的是物理膠扣設計（蔡浩騰 攝）

而除了配件本身的功能，ASUS ZenFone 9 內還加入了相應的軟件設定配套，例如用戶可以設定打開 Connex 的支架時自動打開相機 App、方便進行拍攝。

物理 6 軸防震、必試雲台攝影

拍攝功能一直是 ASUS ZenFone 系列的主力賣點，ZenFone 9 除了主鏡頭採用業界享譽盛名的 IMX766 5000 萬像素 CMOS，今代雖然再沒有翻轉鏡頭的 Flip 型號選擇，但 ZenFone 9 就加入了手機界甚少見到的內置 6 軸雲台設計，以物理方式減低用戶手機的震動。

在用主鏡頭拍攝時，介面中央會有一圓圈、內有一個隨著手機晃動的圓點，其實就是將鏡頭雲台的減震範圍可視化，如果晃動太劇烈、圓點超出圓圈範圍，即代表雲台都未能補償該震動幅度。（蔡浩騰 攝）

雖然今次測試的尚未是市售版本，但在當日的短暫測試中已經可以大概見到 ZenFone 9 的拍攝功力👇👇👇