《尾二一屆口罩小姐》已在ViuTV播出，參選佳麗全部戴罩保持神秘感，首輪八十強海選中，有9位佳麗戴住口罩都被網民起底認出：060號疑似是年輕時以一輯謝師宴合照爆紅過的西童；21號被指似日本AV女優松本一香，但就有騙照之嫌。即睇9位佳麗的IG相。



021號 Suki IG@whl.jpg

Suki本身有跳開cover，參加舞團S.Jewelous HK 主要跳K-Pop，在節目中表演跳舞幾有power，又識得評判之一YouTuber 藍仔頭（FHProductionHK），仲拍過片添。有人說她的IG相有點像日本AV女優松本一香，但也有連登討論區網民認為Suki的IG修圖感略重，不過IG相有修圖並不出奇，可能只是角度限定。

《尾二一屆口罩小姐》021號參賽者（ViuTV截圖）

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有人覺得Suki有點像日本AV女優松本一香，不過IG相有修圖並不出奇，可能只是角度限定。

也有連登討論區網民覺得Suki的修圖感太重，跟拍片相差很大。

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028號 Violet IG@violetssss_

很多有看YouTube的觀眾，超快認出28號就是YouTube頻道Chill Up的主持Violet阿櫻，Facebook自我介紹係一個鐘情於日本的香港人，IG上也有很多cosplay相。

阿櫻IG上也有很多cosplay相。（IG@violetssss_ 圖片）

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032號 尹嘉裕 kaka wan IG@kakawan

Kaka Wan 嘉嘉身形的骰，樣子也屬甜美cute cute類型，不過已經不是真JK了，報稱是演員，平時有拍片唱Cover歌，首次登場都是選擇演唱。

（圖左）Kaka Wan 嘉嘉身形的骰，樣子也屬甜美cute cute類型（ViuTV截圖）

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041號 馬穎珊 SHANNA IG@shanna_ma

曾參加2017 Miss China International 世界華裔小姐、2016 Miss Global City Angel 全球城市天使，IG相走小清新路線。

（ IG@shanna_ma 圖片）

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043號 Lila Lam IG@lila_lam

身高179cm好搶眼，報稱是金融策劃員，談吐明顯比其他女仔淡定成熟。IG上有po過做model工作時的相片，19年參加環球小姐40強止步，雖然今次演出楝篤笑都有少少冷場，但最後被評判之一強尼讚勤力，「過到骨」入圍。

043號 Lila Lam ，談吐明顯比其他女仔淡定成熟。（ViuTV 截圖）

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057號 陳明慧 IG@mingwaiovo

網民愛稱為「明慧老師」本身在YouTube「冬OT」頻道有拍開片，21年參加《YOLO的練習曲》後更出名。連登仔笑言老師要除口罩先可突出到美貌。

057 陳明慧參加ViuTV女團節目《YOLO的練習曲》（@mingwaiovo圖片）

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060號 西童 IG@westtung

KOL西童（梁茜童）7年前因為一輯謝師宴合照，在連登上引起熱話，ViuTV擺明力谷，已經上過ERROR主持的《戀講嘢》，火紅色運動Bra Top搞到193都不敢正視。

060號 西童太出名，被網民一眼認出。

西童已經多次上ViuTV節目，被問到是否060，她表示不能透露。（@westtung 圖片）

KOL西童（梁茜童）7年前因為一輯謝師宴合照，在連登上引起熱話

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071號 王詠珩 IG@wingheng

有睇開ViuTV應該能一眼認出071吧，她在17年已經做過節目主持，18年參加《全民星戰》、19年有份做劇集《理想國》。

IG@wingheng圖片

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073號 Venus IG@chupo_venus

未除罩前覺得Venus 對眼幾靚，不過自我介紹竟然講超爛gag「哈哈哈」，最終被淘汰出局。所以Venus已在節目中脫下口罩，果然是一位靚女，並即被網民起底，佢係一位花藝師，IG上仲有唱cover歌的po。

已被淘汰的Venus已在節目中脫下口罩，果然是一位靚女。（ViuTV截圖）

個gag太爛，慘被淘汰。（ViuTV截圖）

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