Apple發布會預測合集懶人包 iPhone 14／Air Pods Pro 2／Apple Watch｜Apple下一次發布會將於9月舉行，早前Apple官方正式發布9月7日於Apple Park舉行（香港時間9月8日凌晨1時）。相信大家都會關注有什麼新產品發表，《香港01》科技玩物頻道整理Apple 發布會陣容的傳聞及消息。



今年Apple Event 蘋果秋季發布會將在美國時間2022年9月7日10時（香港時間為9月8日1：00am）Apple Park舉行，將會在線上直播。

Apple終於正式公布將會在9月7日（9月8日香港時間），舉行今年秋季發布會。

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9月7日Apple Event舉行 iPhone 14、新Apple Watch做主打

iPhone 14



提到Apple發布會大家最關心的當然是新一代iPhone，按Apple的發布慣例幾乎可以肯定iPhone 14將會於今次9月發布會中亮相，而按近年的慣例也幾乎可以肯定會同步有Pro和Pro Max的型號推出。據目前已有的流出，iPhone 14有很大機會不再使用瀏海屏幕而是改用新的穿孔屏，而Pro型號的鏡頭性能將會大大提高。至於價錢和顏色方面，現時流出普通版iPhone 14的價格和會上代相約，然而Pro版則會加價約100美元。

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即睇Apple 2022年9月發布會預測合集（按圖放大）：



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Apple Watch 8



之前彭博曾經報導過今年蘋果將會推出3款新Apple Watch，相信有很大機會於今次發布會中亮相；預計登場的新Apple Watch會有Apple Watch 8、Apple Watch SE第二代，以及可能會有Apple Watch 7 Pro，將有和現行版本不同的設計及造工，以適應極限運動之用。

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和iPhone一樣，Apple Watch可能都會越來越大mon

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AirPods Pro 2



關於AirPods Pro 2坊間已有許多流出和傳聞，指新AirPods Pro外觀將和上代相約，硬件則將採用新一代的Apple自家研發H1音效處理晶片，亦傳將支援藍牙5.2，有望可提升語音通話及播放高bitrate音樂時的表現。

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AirPods Pro 2外觀可能和上代接近一樣

新Mac、新iPad



坊間普遍期待Apple會在今年公布多部新Mac機以及最少兩部iPad；不過相信Apple不會一次過公開所有新產品，而是會將Mac和iPad的發布安排在稍後的下次發布會中。據彭博報導，蘋果今年將會公布新的Mac mini以及高端MacBook Pro，另外據外國網站9to5Mac的爆料蘋果已在開發第10代iPad以及新iPad Pro。

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iOS 16，iPadOS 16，macOS 13 Ventura，watchOS 9，tvOS 16



據彭博報導，iPadOS16將會延期一個月推出，預計10月和macOS 13一同發布。相信今次發布會中將會公開iOS 16、watchOS 9和tvOS 16的上架日期。目前iOS 16的新功能傳聞有Alwasy-On Display功能，新的Lock screen、更多focus filter功能等。

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新OS上架日期有待發表

Apple Mixed Reality Headset



這對Apple自家的VR/AR兩用頭戴式顯示器的傳聞早在去年便開始出現，最近傳聞指這個Headset將於今年尾公布、2023年發售；有機會作為今次9月發布會的「One More Thing」公布。這個猜測也不是全無道理，畢竟這是Apple首個VR相關硬件產品，開拓新市場以「One More Thing」發布亦是合理。

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