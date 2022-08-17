免費手機遊戲其實暗藏課金陷阱 4招令玩家成癮無法自拔越課越多｜現時手機遊戲往往離不開「課金」，不少手遊都操用「免費遊玩、商城收費」（F2P）的付費模式，靠抽蛋轉蛋或販賣遊戲道具來營利。或者有人會認為玩F2P遊戲「不課金就行了」，但其實在這些免遊戲中有不少「陷阱」及精心佈置的設計，令玩家難以抗拒課金誘惑，最終甚至可能課金成癮無法自拔、越課越多。



前期宣傳無氪也能玩 但遊玩開始就是踏入課金陷阱第一步

手機遊戲主要靠課金營利，但想當然不少玩家都會抗拒課金；即使近年遊戲環境和消費觀念的轉變，玩家對於課金、微交易、DLC等商法都比往寬容，但是仍然有不少玩家對課金十分抵觸。加上錢沒有人嫌多，從營運角度來看當然是希望玩家能盡量多課金，由原本的無課變成小課、小課變成重課；所以在手機遊戲中往往有各種精心安排的設計，務求尤玩家逐步放下戒心。以下是手機遊戲中常見的4個課金陷阱：

不少手遊會以無課都能玩作宣傳

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即睇免費手機遊戲其實暗藏課金陷阱 4招令玩家成癮無法自拔越課越多：



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1. 前期著力宣傳無課也能玩



不少玩家對課金最大的抗拒位在於不知道遊戲能維持多久，若課金後遊戲瞬即結束營運那就血本無歸。所以很多遊戲在前期宣傳上為了減少玩家抵觸，都會早期大力宣發遊戲不課金都能玩。

技術上F2P的手機遊戲的確是「不課金都能玩」，但真正玩起來時無課玩家的遊戲體驗往往都是難以表受，過了新手期就會面對突然提升的難度和壓力，尤其是有PVP玩法的遊戲，免費玩家基本上都是充當課長的沙包，被「按在地上摩擦」。畢竟遊戲開發、營運商不是開善堂，做遊戲終歸是為了賺錢，「不充值也能玩」有多可信相信大家能自己判斷了。

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2. 首充得神裝



吸引玩家下載遊戲是一步，接下來更重要的一步是讓玩家突破自己的心理關口開始課金，而其中一個其實最關鍵的就是「首充」或「首次充值禮包」等。這其實是很基本的心理學：任何事情一旦有了第一次，之後就不會那麼抗拒了；課金也是一樣，只要成功吸引到玩家課一次金，之後就很容易令他再課第二次第三次了。

所以在F2P手遊裡經常會見到各種價格低至數至甚至一元的限定禮包、或是首次充值能獲得雙倍魔法石的優惠等，看起來非常優惠，但其目的就是要玩家對課金行為作出「零的突破」，之後就會課更多的金。

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3. 不同課金檔位 總有一個課得起



有玩開手游都會知道現如今的手游課金「檔位」大都相約，例如有1元、6元、45元、68元、118元、198元、348元到648元等等。不同價位的課金能照顧到微課、輕課和課長的不同需要，而最便宜的1元、6元甚至連小學生都課得起，以求賺盡每個一玩家能夠/願意付出的金錢。

4. 擺弄鬥爭心理 銷售強度和虛榮感



想要令玩家在遊戲投放更多金錢，最粗暴直接的方法就是建立階級和銷售戰力。例如許多遊戲就算沒有直接PVP玩法，但就會有各種天梯、排名、分區等；一些較為好勝的玩家就可能會為了維持其排名而大灑金錢。而不少遊戲也會按玩家的排名區段給予道具和魔法石等回報，令就算沒有登頂意欲的玩家，也可能會消費比原本預算更多的金錢，去維持或提高自己的區段。

不少玩家會為了遊戲中的排名或對抗活動而廢寢忘食、大灑金錢，以至「肝到入院」的新聞也不止一次

更有一些有PVP玩法的手遊更會在配對機制中特意將一些比玩家稍強的對手配對給你，讓你有更多「惜敗」的場面，從而刺激玩家的好勝心，令玩家投放更多時間或/及金錢於遊戲中。

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適度課金其實無壞 前題是能自制

雖說課金陷阱多，但課金本身並非不可以的行為，畢竟玩遊戲最重要是開心，如果遊戲真的很吸引你、既然怎麼都是要玩的了，適度消費換取更好遊戲體驗或節省時間，讓遊玩過程更愉快並非壞事。最重要是有自制能力，只是如果自問不是有節制力的人，就真的要時刻留意自己是否已墮入課金陷阱越課越多了。